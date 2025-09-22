Cảnh sát thi nhau ném đá vào xe ben vì không chịu dừng

Ấn ĐộMột nhóm cảnh sát cố chặn mấy chiếc xe ben chở khoáng sản bằng cách ném đá thẳng vào kính chắn gió.

Thi nhau ném đá xe ben, cảnh sát bị đình chỉ công tác Video: Hoof-heel

Một đội thuộc đồn cảnh sát Robertsganj được điều động đến một tuyến đường ở khu vực Lodhi, bang Uttar Pradesh, ngày 15/9, phối hợp với một nhóm của cơ quan khai thác mỏ để kiểm tra xe chở khoáng sản. Khi một số xe ben của khu khai thác mỏ đi qua chốt, ít nhất 4 cảnh sát ném đá chặn xe khi các tài xế không dừng lại.

Một số viên đá lớn bị ném thẳng vào kính chắn gió với âm thanh nghe rõ trong video. Các tài xế xe ben vẫn không dừng lại mà cứ thế lái qua.

Video sự việc được đăng lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý. Những cảnh sát liên quan đến hành vi ném đá bị đình chỉ công tác phục vụ điều tra, theo TOI.

Đơn khiếu nại của đơn vị khai thác mỏ cáo buộc các tài xế xe ben đã cố tình chạy thẳng về phía những người của đoàn kiểm tra khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Hành động của cảnh sát trong video gây ra làn sóng phẫn nộ. Hầu hết bình luận đứng về phía các tài xế xe tải và chỉ trích hành động của cảnh sát. Việc ném đá để dừng xe kiểm tra là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Hơn nữa, việc ném đá bừa bãi còn đặt ra những thách thức lớn hơn về an toàn. Những viên đá này có thể rơi trúng người đi đường gần đó, thậm chí gây nguy hiểm cho người đi xe hai bánh.

Vấn đề ở đây dường như nằm ở việc chở hàng quá tải. Một số xe ben trong video có thùng hàng - có thể lớn hơn kích thước được nhà sản xuất khuyến nghị - và chất đầy hàng.

Theo quy định, việc chở quá tải là bất hợp pháp. Việc thay đổi kích thước khoang chứa hàng cũng là bất hợp pháp. Tuy nhiên, những hành vi này rất phổ biến, đặc biệt là trong ngành khai thác mỏ, theo Cartoq. Các chủ doanh nghiệp hoặc đội xe thường phải trả một khoản tiền lớn để việc vận chuyển hàng hóa được suôn sẻ.

Mỹ Anh