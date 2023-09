Cảnh sát rút súng truy đuổi ôtô vi phạm

Đồng NaiÔtô tải không tuân thủ hiệu lệnh, vượt đèn đỏ, nhiều môtô đặc chủng cảnh sát đã truy đuổi quãng đường hơn 10 km, ngày 19/9.

Cảnh sát rút súng thị uy yêu cầu tài xế dừng xe. Ảnh: Thái Hà

Khoảng 9h, Đội CSGT - TT Công an TP Long Khánh tuần tra kiểm soát khu vực đường Hồ Thị Hương phát hiện xe tải biển số Đồng Nai từ hướng Xuân Lộc lên Biên Hòa có dấu hiệu chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng lại.

Tuy nhiên người lái không tuân thủ hiệu lệnh mà bỏ chạy. Khi hai môtô cảnh sát đuổi đoạn giao nhau với quốc lộ 1A, tài xế xe tải tiếp tục lách qua, vượt đèn đỏ bỏ chạy về hướng TP Biên Hòa.

Xe tải bị chặn lại trên quốc lộ 20. Ảnh: Thái Hà

Thấy tài xế dấu hiệu bất thường, cảnh sát rút súng thị uy yêu cầu dừng xe nhưng không được. Sau khi truy đuổi khoảng 10 km, Công an TP Long Khánh phối hợp Công an huyện Thống Nhất và Phòng CSGT Công an Đồng Nai chặn bắt tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất.

Bước đầu tài xế khai là Phan Xuân Trung, 31 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất. Qua xét nghiệm ma tuý, người này có kết quả dương tính.

Phước Tuấn