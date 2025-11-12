Cảnh sát quật ngã tên trộm sau 5 km truy đuổi

Đồng NaiPhát hiện nghi can trộm từ hướng Lâm Đồng chạy đến, các cảnh sát truy đuổi hơn 5 km rồi quật ngã, khống chế giữa đường.

Ngày 12/11, Công an xã Bù Đăng bàn giao Lê Văn Hậu, 44 tuổi, cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát quật nghi can trộm trên Quốc lộ 14. Ảnh: Thái Hà

Sáng hai hôm trước, Công an Bù Đăng được Công an tỉnh Lâm Đồng nhờ phối hợp chặn bắt nhóm trộm cắp xe máy của người dân xã Đam Rông 2, đang bỏ trốn theo hướng Quốc lộ 14 về Đồng Nai.

Công an xã chia làm 2 tổ, chốt chặn tại các điểm trọng yếu. Đến chiều, cảnh sát phát hiện Hậu chạy xe máy cùng Trịnh Văn Chiêm (43 tuổi, ngụ xã Cát Tiên, Lâm Đồng) đi xe ba gác đang chạy về hướng xã Thọ Sơn (Đồng Nai) liền yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, cả hai tăng tốc bỏ chạy, liên tục lạng lách, chống trả quyết liệt.

Sau khi bị cảnh sát đeo bám hơn 5 km, Hậu và Chiêm rẽ vào bãi đất trống của người dân tại thôn Đức Thiện rồi vứt xe chạy bộ vào rẫy. Cảnh sát đuổi theo quật ngã, bắt giữ cả hai.

Theo hồ sơ, Hậu có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Buôn lậu và Không tố giác tội phạm. Qua xét nghiệm nhanh, cả hai dương tính với ma túy.

Công an xã Bù Đăng lập hồ sơ xử lý Chiêm về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy và bàn giao cho Công an xã Cát Tiên (Lâm Đồng) tiếp tục xử lý.

Phước Tuấn