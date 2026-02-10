Cảnh sát quận Cam truy quét tụ điểm thoát y trong quán cà phê

MỹCảnh sát kiểm tra quán cà phê gần trường học bị phản ánh là CLB thoát y trá hình ở quận Cam, bắt 17 người, buộc quán tạm ngừng hoạt động.

CBS News ngày 9/2 dẫn thông báo của Sở Cảnh sát Thành phố Garden Grove, quận Cam, bang California, cho biết họ đã bắt 17 người tại quán DD Cafe liên quan đến các vi phạm an toàn và trật tự đô thị, sau cuộc đột kích hôm 7/2 với sự tham gia của đội điều tra đặc biệt, các sĩ quan chống băng đảng, sĩ quan tuần tra.

Nick Jensen, phát ngôn viên Sở, cho biết phần lớn nghi phạm bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về khỏa thân nơi công cộng và đã được cho tại ngoại. Chủ cơ sở cũng bị xử phạt vì cho phép khách hàng mang rượu vào quán.

DD Cafe bị dán "thẻ đỏ", buộc ngừng hoạt động cho đến khi khắc phục vi phạm. Quán này trước đây chỉ được cấp phép hoạt động kinh doanh dưới hình thức quán cà phê.

Cảnh sát kiểm tra quán DD Cafe trên đường McFadden, thành phố Garden Grove, quận Cam, bang California. Ảnh: Instagram/gardengrovepd

Cảnh sát Garden Grove quyết định đột kích quán DD Cafe sau khi FOX News công bố phóng sự điều tra, ghi lại cảnh tiếp viên nữ ở đây ăn mặc hở hang tiếp khách dưới ánh đèn mờ, chào mời dịch vụ múa thoát y, gợi ý khách mang rượu vào quán nếu trả thêm phí.

Quán cà phê này nằm rất gần trường trung học La Quinta. Theo quy định của thành phố, các cơ sở giải trí người lớn bị cấm hoạt động trong bán kính 305 m tính từ trường học.

Các phóng viên FOX News đã đến quán để hỏi chủ cơ sở về mô hình kinh doanh. Một phụ nữ tự nhận là người phụ trách khẳng định "nơi này chỉ là quán cà phê", rồi yêu cầu các phóng viên rời đi. Chủ quán không có mặt để trả lời.

Khoảng cách giữa quán DD Cafe và trường trung học La Quinta. Đồ họa: GG Maps

FOX News đã gửi thông tin đến Sở Cảnh sát Garden Grove vào ngày 3/2 và 5/2, trước khi giới chức mở chiến dịch truy quét.

Trước đó, một phụ nữ tên là Paulina Abena đăng trên TikTok trải nghiệm về việc bước nhầm vào quán cà phê này và sửng sốt với những gì nhìn thấy.

"Tôi đã đi vào nhầm một CLB thoát y hôm nay. Nghe thì khó tin, nhưng đúng là vô tình đi vào thật. Vừa bước vào đã thấy mọi người khỏa thân. Tôi chỉ định mua cà phê thôi", Abena viết.

Nhưng với nhiều người dân địa phương, quán "cà phê bikini" này là "bí mật mà ai cũng biết ở quận Cam". Mytchell Mora, từng sống ở Garden Grove, đã nhiều lần phản ánh về cơ sở thoát y trá hình này suốt năm qua và đã liên hệ với chính quyền thành phố, ban giám hiệu trường La Quinta và cả học khu.

Tiếp viên nữ mặc hở hang phục vụ bên trong quán DD Cafe. Ảnh: FOX 11

"Đây không phải quán cà phê mà là CLB thoát y. Ai cũng biết chuyện này, nhưng chẳng ai xử lý", ông Mora nói.

"Tôi đã nghe chuyện này từ lâu. Ở quán này có gái mại dâm, vũ công thoát y, đủ thứ", Anh Nguyen, dân địa phương, nói thêm.

Một cư dân khác cho biết đây không phải quán "đầu tiên hay cuối cùng". "Đi dọc con phố này có thể có đến cả chục cơ sở như vậy. Thành phố cần mạnh tay dẹp bỏ".

Sở Cảnh sát Garden Grove thừa nhận đây không phải lần đầu họ xử lý quán "cà phê bikini", và nghi ngờ còn nhiều cơ sở tương tự tồn tại.

Đức Trung (Theo FOX 11, KTLA, CBS News)