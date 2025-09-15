Cảnh sát phong tỏa karaoke 'hạng sang' ở Quảng Ngãi, bắt hơn 50 người

Rạng sáng 15/9, khoảng 100 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã phong tỏa, ập vào nhà hàng Venus - karaoke và spa hạng sang, nổi tiếng nhất nhì Quảng Ngãi, bắt hơn 50 người.

Việc khám xét nhà hàng Venus trên đường Tôn Đức Thắng, bên sông Trà Khúc, bắt đầu từ hơn 0h hôm nay. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Cảnh sát phong tỏa karaoke lớn nhất Quảng Ngãi, bắt hơn 50 người Venus - karaoke và massage lớn nhất Quảng Ngãi, bị phong tỏa nhiều giờ. Video: Phạm Linh

Tại hiện trường, cảnh sát 113, cơ động chia làm nhiều lớp phong tỏa quán karaoke. Phía ngoài, CSGT điều tiết xe cộ, hạn chế ùn tắc.

Cứ 10-20 phút, cảnh sát lại áp giải một nhóm người ra ngoài. Trong đó có nhiều thanh niên xăm trổ và các nữ tiếp viên của quán. Họ sau đó bị đưa lên ôtô, chở về trụ sở công an.

Một trong những người bị bắt được đưa ra từ karaoke Venus. Ảnh: Phạm Linh

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều vật dụng, khám xét ôtô của các "dân chơi" đậu ngoài khuôn viên quán, trong đó có nhiều xe biển số Đà Nẵng.

"Dự kiến việc khám xét, làm việc với những người liên quan đến chiều mới có thể xong", một điều tra viên cho biết.

Tổng cộng có hơn 50 người bị áp giải khỏi karaoke Venus. Ảnh: Phạm Linh

Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố thông tin vi phạm xảy ra tại karaoke Venus.

Nhà hàng karaoke và spa Venus được biết đến là một trong những cơ sở giải trí cao cấp, nổi bật tại Quảng Ngãi. Cơ sở rộng khoảng 500 m2, kiến trúc Gothic châu Âu, được quảng bá có không gian sang trọng, các phòng hát VIP cùng dịch vụ thư giãn khác. Nơi đây thu hút lượng lớn khách từ Đà Nẵng vào chơi.

10h30, thêm nhiều người được đưa từ nhà hàng Venus ra xe cảnh sát. Ảnh: Phạm Linh

Phạm Linh