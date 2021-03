Cảnh sát phong tỏa hàng loạt cây xăng ở Bình Dương

Hàng trăm cảnh sát vũ trang bất ngờ bao vây, kiểm tra 5 cây xăng ở nhiều địa bàn của tỉnh Bình Dương, nghi liên quan đường dây 200 triệu lít xăng giả.

Cảnh sát phong tỏa cây xăng Vân Trúc tại TP Thuận An sáng 9/3. Ảnh: Yên Khánh.

Cảnh sát cơ động, hình sự, kinh tế thuộc Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Dương chia làm nhiều lớp bao vây cây xăng Vân Trúc trên tỉnh lộ 743, TP Thuận An, sáng 9/3.

Nhân viên trạm xăng bị yêu cầu ngưng phục vụ khách, không ai được ra vào phạm vi cây xăng. Cảnh sát lần lượt kiểm tra, khám xét các phòng làm việc tại đây.

Cùng lúc, các mũi cảnh sát khác cũng ập vào 4 cây xăng khác của doanh nghiệp Vân Trúc tại vị trí cách đó 500m, tại vòng xoay An Phú, tại phường Thuận Giao... Các bồn chứa, cột bơm xăng đều bị niêm phong sau khi cảnh sát lấy mẫu.

Đến 12h, nhiều hồ sơ, tài liệu được lực lượng chức năng đóng vào thùng giấy, đưa đi.

Một lãnh đạo Công an Bình Dương cho biết, đơn vị hỗ trợ Công an Đồng Nai thực hiện việc khám xét các cây xăng, trong động thái mở rộng điều tra chuyên án sản xuất 200 triệt lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Các cột bơm xăng tại cây xăng Vân Trúc bị niêm phong. Ảnh: Thái Hà.

Trước đó, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 39 người về các hành vi Buôn lậu; Sản xuất buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Nhận hối lộ. Trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Đường dây sản xuất xăng giả lớn nhất từ trước đến nay bị bắt tối 6/2. 500 cảnh sát chia ra 14 mũi bất ngờ vây ráp tụ điểm sang chiết, nhập hàng và kinh doanh xăng giả ở Vĩnh Long, Đồng Nai, Long An, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Hơn 100 tỷ đồng, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ; 2 tàu biển 2.500 tấn, 5 sà lan 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hoá chất... bị thu giữ.

Cơ quan điều tra cho rằng có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít.

Băng nhóm này sử dụng tàu biển có trọng tải lớn, trực tiếp nhập xăng từ Singapore, Indonesia, Thái Lan ở phao số 0, đưa vào Vĩnh Long pha chế làm xăng A95 giả. "Hàng" được chia ra cho các tàu, sà lan trọng tải nhỏ vận chuyển về kho chứa dọc các trạm trên nhiều sông lớn. Từ đó, xe bồn sẽ chở về phân phối cho các cây xăng thuộc hệ thống của những người trong đường dây, bán cho người tiêu dùng.

Phước Tuấn - Yên Khánh