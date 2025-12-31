Cảnh sát Pháp mất việc vì nhận tiền của Mbappe

PhápMột sĩ quan cảnh sát phụ trách công tác an ninh cho đội tuyển Pháp bị Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp (DGPN) kỷ luật bằng hình thức nghỉ hưu sớm, sau khi bị phát hiện nhận 60.300 euro từ tiền đạo Kylian Mbappe.

Khoản tiền nói trên được Mbappe - đội trưởng tuyển Pháp - tặng vào tháng 6/2023, xuất phát từ tiền thưởng cá nhân của anh tại World Cup 2022.

Giao dịch sau đó được một ngân hàng báo cáo lên Tracfin, đơn vị tình báo tài chính thuộc Bộ Tài chính Pháp, vào tháng 7/2024, dẫn tới việc mở điều tra tư pháp.

Kylian Mbappe mừng bàn trong trận Pháp thắng Australia ở vòng bảng World Cup 2022 trên sân Al Janoub, Al Wakrah, Qatar ngày 22/11/2022. Ảnh: Reuters

Luật sư của viên sĩ quan, ông Jean-Baptiste Soufron, khẳng định khoản quyên tặng này là hợp pháp, được thực hiện bằng séc và không thuộc diện bắt buộc phải khai báo.

Trong quá trình điều tra hành chính của cơ quan thanh tra cảnh sát quốc gia (IGPN), sĩ quan này từng được triệu tập trước hội đồng kỷ luật hồi tháng 10 nhưng không bị áp dụng biện pháp xử phạt nào.

Tuy nhiên, đến ngày 20/12, DGPN quyết định áp dụng hình thức nghỉ hưu sớm, với lý do viên sĩ quan không báo cáo với cấp trên về khoản tiền nhận được.

Trước đó, người này đã chủ động làm thủ tục nghỉ hưu và dự kiến rời ngành vào ngày 31/12. Theo các nguồn tin, ông sẽ ký hợp đồng ngắn hạn với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) để tiếp tục làm việc tại World Cup 2026.

Luật sư Soufron cho rằng quyết định kỷ luật là "một sự phủ nhận nghiêm trọng" kết quả điều tra của IGPN, khi các cáo buộc khác - gồm nghi vấn làm việc song song tại Cameroon - đã được rút lại sau phần giải trình. Ông cho biết sẽ kháng cáo lên tòa hành chính.

Cựu tỉnh trưởng Abdel Aissou, người cũng đứng ra bảo vệ viên sĩ quan, nhận định vụ việc "không vững về mặt pháp lý", bởi khoản quyên tặng là hợp pháp và không bị tranh chấp. Ông đặt câu hỏi về động cơ "quấy nhiễu" một sĩ quan sắp nghỉ hưu.

Hiện cuộc điều tra tư pháp liên quan tới các cáo buộc lao động chui và rửa tiền từ gian lận thuế vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, bốn hạ sĩ quan khác cũng được cho là đã nhận mỗi người 30.000 euro trong cùng bối cảnh, nâng tổng số tiền Mbappe tặng lên 180.300 euro. Phía tiền đạo này khẳng định mọi khoản chi đều "tuân thủ quy định và không có bất kỳ sự trao đổi lợi ích nào".

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)