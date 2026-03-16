Cảnh sát phải tập huấn lại vì bắt oan nhiều tài xế

MỹMột cảnh sát ở Tennessee phải trải qua khóa huấn luyện lại sau khi bắt giữ ít nhất 8 tài xế tỉnh táo.

Theo các email mà WSMV4 thu được, sĩ quan James Zahn đã có 8 vụ bắt giữ tài xế tỉnh táo nhưng cho rằng họ lái xe say rượu. Anh này phải trải qua 4 giờ huấn luyện lại sau khi các báo cáo truyền thông xác định thêm một trường hợp nữa mà người bị anh này bắt giữ không có cồn hoặc ma túy trong cơ thể.

Việc huấn luyện diễn ra khi sự giám sát của công chúng ngày càng gia tăng và khi các quan chức bang, bao gồm cả văn phòng thống đốc, theo dõi tình hình từ hậu trường.

Trong ảnh là một cựu luật sư hoàn toàn tỉnh táo nhưng bị bắt oan vào tháng 11/2024 - một trong những vụ bắt giữ oan điển hình khi tài xế không hề vi phạm luật uống rượu khi lái xe. Ảnh chụp màn hình.

Trong một email tháng 6/2025, một giám sát viên đã cảnh báo rằng giới truyền thông đang giám sát chặt chẽ việc thực thi luật chống lái xe say rượu và yêu cầu họ tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để tránh kiện tụng hoặc kỷ luật. Zahn xác nhận đã nhận được thông báo. Sau khi các báo cáo tiết lộ nhiều vụ bắt giữ tài xế tỉnh táo liên quan đến Zahn, một giám sát viên khác đã khuyến khích anh ta tiếp tục công việc.

Các email cũng cho thấy Cảnh sát tuần tra cao tốc Tennessee (THP) đã ghi lại một video phản hồi về vụ tranh cãi, nhưng văn phòng thống đốc xem xét và quyết định không công bố công khai. Các luật sư bang sau đó từ chối yêu cầu cung cấp video.

Ba người bị Zahn bắt giữ hiện đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang, bao gồm cựu luật sư liên bang Jane Bondurant, cùng với hai cư dân Tennessee. Cả ba người đều có kết quả xét nghiệm máu cho thấy không có ma túy hoặc rượu.

Tất cả những điều này diễn ra khi một cuộc điều tra lớn hơn dẫn đến những thay đổi về luật pháp. Một luật mới được ban hành yêu cầu Cục Điều tra Tennessee theo dõi số lượng người lái xe tỉnh táo bị bắt vì tội lái xe khi say rượu mỗi năm và theo dõi những cơ quan nào đã thực hiện các vụ bắt giữ đó. Giờ đây, một dự luật mới cũng đang được tiến hành.

Đề xuất mới sẽ cho phép những người lái xe ngoài bang được xem hồ sơ bắt giữ của họ ở Tennessee, điều mà luật hiện hành không cho phép. Vấn đề này nổi lên sau khi một phụ nữ ở Alabama bị bắt giữ khi đang tỉnh táo nhưng không thể truy cập hồ sơ của chính mình vì cô không phải cư dân Tennessee.

Dự luật đã được nghị viện bang Tennessee thông qua và tiếp tục được xem xét trong quá trình lập pháp, trong khi các vụ kiện chống lại Zahn đang tiếp diễn tại tòa án liên bang.

Mỹ Anh (theo Carscoops)