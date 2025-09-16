Hà NộiCảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng người dân phá cửa, phun nước dập lửa đám cháy ở phường Hà Đông, đưa ba mẹ con mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Khoảng 22h15 ngày 15/9, lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà ống cao 4 tầng, diện tích khoảng 40 m2 trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông. Một số hàng xóm mang theo bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Lửa cháy đỏ rực phía sau hai lớp cửa xếp và cửa cuốn. Trong nhà đang có người mẹ và hai con nhỏ 6 và 3 tuổi mắc kẹt trên tầng 2.

Khoảng 7 phút khi hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy tiếp cận với 4 xe cứu hỏa cùng 24 chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và số 15.

Khi tiếp cận hiện trường, lửa đang bùng lên ở tầng 1 kèm theo rất nhiều khói, khí độc lan lên các phòng theo cầu thang bộ trong nhà.

Cảnh sát phá cửa, cứu ba mẹ con thoát khỏi đám cháy Cảnh sát cùng người dân phá cửa ngôi nhà cháy. Video: Khương Đình

Để dập tắt đám cháy và tìm cứu nạn nhân, Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo mũi trinh sát phá cửa cuốn trước mặt tiền ngôi nhà, mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng tìm kiếm, cứu hộ người mắc kẹt. Mũi còn lại dập lửa ở tầng 1, ngăn cháy lan lên các tầng và hai nhà dân liền kề.

Đến 22h25, lực lượng chữa cháy đã khống chế và kịp thời cứu được ba mẹ con chủ nhà, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Hiện sức khỏe của cả ba nạn nhân đã ổn định.

Một cháu bé được đưa ra ngoài. Ảnh: Lê Huy

Sau vụ cháy, ngôi nhà bị ám khói đen, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, nguyên nhân đang được làm rõ.

Việt An