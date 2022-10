Cảnh sát nổ súng vây bắt nhóm nghi chuyển ma túy

Phát hiện nhóm nghi vận chuyển ma túy trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, cảnh sát giao thông bắn chỉ thiên trấn áp.

Khoảng 9h30 ngày 27/10, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) nhận thông tin từ Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng, có nhóm nghi vận chuyển ma túy. Nhóm này đang di chuyển bằng ôtô trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, hướng về TP Hải Phòng.

Tổ công tác gồm 6 cảnh sát giao thông chốt chặn tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Đến 9h40, khi ôtô nghi vấn lao tới, tổ công tác áp sát từ bốn phía. Tuy nhiên, nhóm này chống trả khiến cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên trấp áp, khống chế cả 4 nghi phạm tại chỗ.

Hiện trường cuộc vây bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Bốn nghi phạm là Hoàng Xuân Sinh (37 tuổi, quê Hải Phòng), Đàm Thế Sinh (27 tuổi, quê Bắc Giang), Vũ Tuấn Phong (26 tuổi, quê Quảng Ninh) và Đỗ Thị Hồng Ngọc (30 tuổi, quê Hải Phòng).

Kiểm tra người và phương tiện, cảnh sát thu giữ một valy đựng 130 triệu đồng, 5 gói nylon chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Công an quận Kiến An đang thụ lý vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Phạm Dự