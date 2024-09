Cảnh sát nổ súng bắt nghi can cướp ôtô

Hàng chục cảnh sát cơ động, CSGT đã chặn bắt Ngô Bảo Trường - nghi can thuê ôtô ở Cần Thơ rồi chiếm đoạt xe chạy bỏ chạy qua Tiền Giang với tốc độ 100-140 km/h.

Khuya 29/9, Trường ngụ quận 7, TP HCM, đặt thuê ôtô 7 chỗ, biển số tỉnh Hậu Giang (qua dịch vụ đặt xe công nghệ) do nam tài xế lái từ quận Ninh Kiều, Cần Thơ, qua TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Khi đến khu vực nút giao IC3 (giữa quốc lộ 1 A và đường Nam sông Hậu, qua quận Cái Răng), tài xế phát hiện Trường có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe và bỏ chạy ra ngoài. Trường liền chiếm xe, lái nhanh qua cầu Cần Thơ, phóng tốc độ 100-140 km/h trên quốc lộ 1 A qua Vĩnh Long, Tiền Giang và thông trạm thu phí tại TX Cai Lậy.

Cảnh sát nổ súng khống chế người nghi cướp ôtô Cảnh sát khống chế Ngô BảoTrường. Video: Công an cung cấp

Nhận tin báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tổ chức lực lượng truy đuổi, đồng thời thông báo đến Công an tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An phối hợp chặn bắt.

Khoảng 22h30, Trường chạy đến khu vực ngã tư Đồng Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cách hiện trường hơn 100 km) thì bị CSGT, cảnh sát cơ động của tỉnh chốt chặn, nổ nhiều phát súng, khống chế, bắt giữ.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Trường dương tính với ma túy. Ngay trong đêm, Công an Tiền Giang đã bàn giao nghi can cùng xe tang vật cho Công an Cần Thơ điều tra.

Ngô Bảo Trường khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ba hôm trước, trưa 26/9, Tống Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi, sau khi cướp xe tải trong Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, đã bỏ chạy suốt 70 km qua nhiều địa bàn. Trên đường đi, hắn đã tông liên tiếp 13 ôtô và xe máy làm hai người chết, 5 người trọng thương. Cảnh sát đã phải dùng nghiệp vụ chặn bắt, nổ súng khống chế hắn.

Trước khi gây án, Tuấn có hai ngày liên tục sử dụng ma túy đá.

An Bình – Hoàng Nam