Cảnh sát nổ súng bắt kẻ tông chết người nhiều tháng trước ở Huế

Võ Phi Hải, 43 tuổi, trốn lên Đăk Lăk sau khi gây tai nạn chết người ở Huế, bị cảnh sát nổ súng bắt giữ khi tiếp tục phạm tội.

Ngày 22/12, Võ Phi Hải, ngụ TP Huế, và 4 người khác bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ về hành vi Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hải nghiện nặng, có 3 tiền án tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Võ Phi Hải (giữa) bị bắt sau 7 tháng gây tai nạn chết người ở TP Huế. Ảnh: Ngọc Oanh

Trước đó, tối 16/12, Công an phường Buôn Ma Thuột kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Trứ, bắt quả tang Cao Thị Thảo Ly (19 tuổi), Lê Bá Khâm (21 tuổi), Vĩ Minh Đức (21 tuổi) và Vi Quốc Đạt (17 tuổi) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, công an xác định, Hải là người cung cấp ma túy cho 4 người trên sử dụng và bị Công an TP Huế truy nã tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, sau khi lái ôtô tông chết người hôm 21/5.

Cảnh sát vây bắt Võ Phi Hải, đêm 19/12. Ảnh: Ngọc Oanh

Khuya 19/12, Công an phường Buôn Ma Thuột mật phục bắt giữ Hải đang lẩn trốn trong hẻm đường Y Ngông. Quá trình vây bắt, hắn liên tục chống đối và có ý định dùng ống kim tiêm chống trả nên buộc tổ công tác phải nổ súng chỉ thiên trấn áp, bắt giữ.

Trần Hóa