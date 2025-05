Cảnh sát nổ súng bắt hai ôtô chở 1,5 tấn pháo

Nghệ AnCảnh sát liên tiếp nổ súng chỉ thiên do trong lúc vây bắt ôtô 7 chỗ chở 1,5 tấn pháo đã gặp sự chống trả quyết liệt của hai nghi phạm.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Hoàng Cảnh Ước, 44 tuổi và Cao Thanh Hòa, 31 tuổi, cùng trú tỉnh Gia Lai, để điều tra tội Buôn bán hàng cấm, theo điều 190 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 18h ngày 14/5, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với nhiều lực lượng liên ngành, yêu cầu hai ôtô 7 chỗ biển Gia Lai do Ước và Hòa cầm lái đang chạy từ khu vực biên giới về TP Vinh, nghi chở hàng cấm.

Video cảnh sát nổ súng bắt ôtô chở pháo Khoảnh khắc cảnh sát nổ súng, khống chế các nghi phạm vận chuyển 1,5 tấn pháo. Video: Hùng Lê

Nhà chức trách cáo buộc, thấy xe công vụ chặn đường phía trước, Ước và Hòa quay đầu ôtô bỏ chạy, song lao xuống vệ đường. Trước việc bị hàng chục trinh sát từ nhiều phía ập tới tiếp cận, Ước và Hòa mở cửa ôtô, bước xuống chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Trinh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp, bắn thủng lốp xe. Sau khoảng 5 phút, ban chuyên án đã khống chế được hai nghi phạm.

Trong hai ôtô, lực lượng chức năng thu 198 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả, 768 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, đều xuất xứ từ nước ngoài, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn.

Ước và Hòa khai số pháo trên được mua từ khu vực biên giới Nghệ An, định đưa về nhà cất giấu để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng