Cảnh sát Nhật phân tâm khi bảo vệ ông Abe

Các nhà điều tra cho biết một cảnh sát bảo vệ ông Abe bị phân tâm bởi người qua đường, không phát hiện nghi phạm đang tiếp cận ông.

Các nhà điều tra hôm 14/7 cho biết 4 cảnh sát, gồm một sĩ quan an ninh đặc biệt, được điều động từ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, đã túc trực cạnh cựu thủ tướng Shinzo Abe khi ông diễn thuyết vận động bầu cử quốc hội tại thành phố Nara, tỉnh Nara hôm 8/7.

Một trong 4 người phụ trách an ninh phía sau ông Abe. Tuy nhiên, ngay trước khi vụ tấn công xảy ra, sĩ quan này bị phân tâm bởi một người đàn ông đẩy xe hàng băng qua phía sau cựu thủ tướng và không nhận thấy nghi phạm đang tiếp cận ông theo đường chéo từ phía sau.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami (phải) cầm khẩu súng tự chế khi bị nhân viên an ninh khống chế sau vụ ám sát ông Abe ở Nara, Nhật Bản ngày 8/7. Ảnh: Kyodo.

Một cảnh sát khác túc trực trên vỉa hè nơi nghi phạm đứng ban đầu. Người này chịu trách nhiệm quan sát, theo dõi toàn bộ địa điểm, song nói rằng không phát hiện nghi phạm bước xuống đường.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đang xác định thiếu sót trong các bố trí an ninh dành cho ông Abe, bao gồm việc không đủ nhân viên an ninh đằng sau ông. Cơ quan này có kế hoạch sửa đổi biện pháp an ninh cho quan chức dựa trên kết quả cuộc điều tra.

Cựu thủ tướng Abe bị nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bắn hai phát khi đang diễn thuyết trước nhà ga tỉnh Nara. Giới chuyên gia đánh giá lưới an ninh bảo vệ ông Abe quá lỏng lẻo, tạo điều kiện cho nghi phạm tiếp cận để nổ súng. Yamagami đã trà trộn vào đám đông nghe ông Abe diễn thuyết và bắn hai phát từ phía sau, ở vị trí cách bục phát biểu khoảng 5 m mà các cận vệ không thể ngăn chặn hay che chắn cho cựu thủ tướng.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 14/7 chỉ trích những sai sót của cảnh sát trong công tác đảm bảo an ninh cho ông Abe. Lãnh đạo Sở Cảnh sát Nara, cũng đã thừa nhận lực lượng an ninh phạm "nhiều sai sót không thể chối cãi".

Nghi phạm ám sát ông Abe Giây phút nghi phạm tiếp cận và nổ súng về phía ông Abe sáng 8/7 ở Nara, Nhật Bản. Video: Twitter/DKUTON.

Huyền Lê (Theo NHK)