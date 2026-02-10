Cảnh sát ngăn chặn hàng chục tấn heo bệnh sắp tuồn ra thị trường Tết

Công an Quảng Ngãi liên tiếp khởi tố các vụ giết mổ, buôn bán lợn nhiễm tả, thu giữ hàng chục tấn thịt bẩn mà tội phạm định tuồn ra thị trường.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến các hành vi thu gom, mua bán heo và sản phẩm từ heo nhiễm dịch tả, ngăn chặn nguồn thực phẩm bẩn ra thị trường trước và trong Tết Nguyên đán.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ heo bệnh. Ảnh: Trà Câu

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Dương (47 tuổi, ở Nghĩa Hành) do thu gom, mua 72 heo mắc dịch bệnh nặng 7,8 tấn, chở vào tỉnh Gia Lai bán cho các cơ sở chế biến lạp xưởng, xúc xích.

Tương tự, bà Hòa (55 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) cũng bị khởi tố vì giết mổ 806 kg lợn nhiễm dịch tả heo châu Phi để bán cho người dân. Ngoài ra, bà Khuyến (51 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) cũng bị khởi tố do giết mổ, buôn bán 239 kg thịt heo và 8 kg nội tạng heo nhiễm dịch.

Vụ lớn nhất xảy ra ở xã Long Phụng - bà Thanh (55 tuổi) bị phát hiện mua bán, giết mổ, trữ đông gần 14 tấn heo bệnh, nhiễm dịch để đưa ra thị trường.

"Nếu cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện, số lượng lớn heo bị dịch này sẽ đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng", ông Võ Năng Chuyên, Trưởng phòng nghiệp vụ, Tổng hợp, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, nói.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, năm 2025, dịch tả heo châu Phi lan rộng tại hầu hết các xã tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều hộ chăn nuôi lo sợ thiệt hại nên bán tháo heo bệnh với giá rẻ. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người đã thu gom, vận chuyển, giết mổ lợn nhiễm dịch để bán kiếm lời, bất chấp nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Sau các vụ việc bị phát hiện, người tiêu dùng tại nhiều chợ truyền thống tỏ ra thận trọng hơn.

Dù toàn bộ số thịt không bảo đảm an toàn thực phẩm đã bị tiêu hủy, nhưng nguy cơ thịt bẩn tuồn ra thị trường vẫn tiềm ẩn, nhất là giai đoạn nhu cầu tăng cao trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thượng tá Đoàn Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kiểm dịch, quản lý thị trường để kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển và lưu thông sản phẩm động vật. Các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực giết mổ và chợ truyền thống được tăng cường giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thạch Thảo - Trà Câu