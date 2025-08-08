Cảnh sát ngăn chặn gia đình nam sinh chuyển tiền cho nhóm 'bắt cóc online'

Đồng NaiNhận trình báo của gia đình thanh niên 18 tuổi, cho biết con đang nằm trong tay nhóm bắt cóc và phải chuyển 300 triệu đồng "chuộc mạng", cảnh sát lập tức ngăn chặn.

Ngày 8/8, Công an Đồng Nai cho biết vừa giải cứu nam thanh niên 18 tuổi bị nhóm lừa đảo công nghệ cao "bắt cóc online"; đồng thời ngăn chặn được việc gia đình nam sinh suýt sập bẫy lừa, chuyển tiền cho nhóm này.

Tin nhắn nhóm lừa đảo "hù dọa" nạn nhân. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trưa hai hôm trước, gia đình nam sinh trình báo con trai đang bị nhóm người bắt cóc, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng (được cho là tiền nam sinh vay) để chuộc về. Họ liên hệ với nam sinh, được nạn nhân xác nhận "đang bị giam giữ" và hối thúc gia đình chuyển tiền cho nhóm này để được về nhà.

Trong thời gian này, nhóm bắt cóc sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện, hối thúc gia đình chuyển tiền. Chúng đe dọa: "Cứ mỗi một giờ chuyển tiền trễ thì sẽ chặt một ngón tay" con trai họ. Lo cho tính mạng con, gia đình nhờ công an vào cuộc, đồng thời tính chuyện chuyển khoản cho nhóm bắt cóc để cứu con.

Phòng Cảnh sát Hình sự xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" đang diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây, nên ngăn chặn gia đình chuyển tiền. Các trinh sát cũng lần theo dấu vết thông tin, đến chiều tối cùng ngày tìm được nạn nhân đang ở một mình tại khách sạn thuộc phường Linh Xuân, TP HCM. Nam sinh lúc này mới biết mình sập bẫy tội phạm, bị thao túng tâm lý.

Khi vào khách sạn nhóm này gọi điện qua Google Meet để khống chế tinh thần nạn nhân. Ảnh: CACC

Công an Đồng Nai cho biết, thủ đoạn của các nhóm tội phạm công nghệ cao này là giả danh cảnh sát, kiểm sát viên gọi điện cho nạn nhân, đọc chính xác các thông tin cá nhân như: số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở... Chúng cho biết nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh tinh thần và yêu cầu làm theo hướng dẫn nếu không muốn "bị bắt ngay lập tức".

Chúng yêu cầu nạn nhân ra nhà nghỉ một mình và sử dụng ứng dụng Google Meet để tiện liên hệ, theo dõi, chỉ đạo theo kịch bản đã dựng sẵn. Nhóm tội phạm bắt nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh "không có hình xăm" nhưng thực tế là dùng các hình ảnh này để uy hiếp gia đình chuyển tiền.

Phước Tuấn