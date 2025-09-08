Cảnh sát Nepal nổ súng vào người biểu tình, 11 người chết

Cảnh sát Nepal nổ súng vào đám đông biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội, khiến ít nhất 11 người chết và hàng chục người bị thương.

Hàng chục nghìn người hôm nay đổ xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu, Nepal, để bày tỏ giận dữ khi chính quyền chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính phủ.

Đây được coi là cuộc biểu tình của thế hệ Z, thường chỉ những người sinh từ năm 1995 đến năm 2010. "Dừng lệnh cấm mạng xã hội. Hãy ngăn tham nhũng thay vì chặn mạng xã hội", đám đông biểu tình reo hò.

Đám đông biểu tình bao vây nhà quốc hội, phá rào chắn, buộc cảnh sát chống bạo động phải rút lui vào trong tòa nhà. Cảnh sát ban đầu bắn hơi cay và dùng vòi rồng giải tán đám đông, nhưng bị áp đảo về số lượng. Cuối cùng, cảnh sát đã nổ súng về phía người biểu tình.

Người biểu tình bao vây xe bọc thép cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Kathmandu, Nepal, ngày 8/9. Ảnh: AP

Báo địa phương Kantipur dẫn lời bác sĩ Badri Risal cho biết 7 người đã tử vong tại bệnh viện Bir ở Kathmandu. Các bệnh viện Dân sự và bệnh viện KMC ghi nhận 4 ca tử vong liên quan biểu tình. Bệnh viện ở Kathmandu cũng đang điều trị ít nhất 58 người bị thương.

Tình hình chưa hạ nhiệt khiến chính phủ Nepal ban bố lệnh giới nghiêm quanh tòa nhà quốc hội, văn phòng chính phủ, dinh tổng thống và các khu vực quan trọng trong thủ đô.

Người biểu tình Nepal bao vây tòa nhà quốc hội Người biểu tình phá hoại bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Kathmandu, Nepal. Video: ANI

Chính phủ Nepal trước đó cho biết đã nhiều lần yêu cầu khoảng 20 nền tảng mạng xã hội được sử dụng rộng rãi ở nước này đăng ký với chính quyền. Những nền tảng không chịu đăng ký đã bị chặn từ tuần trước. TikTok, Viber và ba nền tảng khác đã đăng ký và vẫn hoạt động mà không bị gián đoạn ở Nepal.

Ngọc Ánh (Theo AP, AFP)