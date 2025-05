Cảnh sát ném hơi cay, khống chế nghi can giết người

Long AnHồ Văn Đức, 61 tuổi, sau khi sát hại anh vợ đã khóa cửa cố thủ cùng con trai 11 tuổi, định tự sát, buộc cảnh sát phải dùng biện pháp mạnh để khống chế.

Ngày 28/5, Đức bị Công an Long An bắt tạm giam để điều tra về hành vi Giết người.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường án mạng, sáng 28/5. Ảnh: Nam An

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, Đức uống rượu với anh vợ 46 tuổi thì xảy ra cự cãi, dùng hung khí đánh chết người này. Gây án xong, ông ta kéo thi thể nạn nhân bỏ ngoài sân, rồi trở vào trong nhà khóa cửa cố thủ cùng con trai 11 tuổi.

Nhận tin báo từ người dân, hàng chục công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Long An đến hiện trường. Sau gần 4 giờ thuyết phục không thành, cảnh sát ném hơi cay vào nhà, phá cửa, xông vào khống chế Đức khi ông ta đang chuẩn bị treo cổ tự tử; đồng thời giải cứu bé trai ra ngoài an toàn.

Công an tỉnh đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động vì đã phối hợp phá án nhanh chóng, hiệu quả.

Nam An