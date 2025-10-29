Một sĩ quan lái xe ngoài ca trực đã đánh lái, chặn nghi phạm đang tháo chạy bằng môtô với tốc độ 240 km/h trên cao tốc sau khi bắn cảnh sát.

Chiều 27/10, Andrew Nunez, 28 tuổi, sĩ quan cảnh sát hạt San Bernardino, bang California, được thông báo về một tay súng đang đe dọa phụ nữ tại căn hộ chung cư trên đường Hollyhock Drive.

Ngay khi Nunez và các đồng nghiệp đến nơi, Angelo Jose Saldivar, 47 tuổi, đã lập tức nổ súng về phía các sĩ quan. Viên đạn trúng đầu Nunez, khiến sĩ quan này thiệt mạng. Saldivar sau đó bỏ trốn bằng xe môtô, tăng tốc về phía đông trên đường cao tốc 210.

Truyền thông Mỹ đã phát trực tiếp cảnh tay súng lái xe với tốc độ hơn 240 km/h trên cao tốc, vượt nhiều xe cộ, đằng sau là loạt xe cảnh sát truy đuổi. Saldivar thậm chí dễ dàng tăng tốc thoát khỏi một xe máy cảnh sát đang cố chặn bắt.

Nỗ lực tẩu thoát kết thúc khi Saldivar đâm vào một chiếc Toyota Camry màu xám và lật nhào. Người điều khiển chiếc Camry là cảnh sát ma túy của hạt San Bernardino, ban đầu không trong ca trực nhưng đã quay lại làm nhiệm vụ và đánh lái tông chặn nghi phạm.

Cảnh sát Mỹ tông xe, chặn kẻ vừa sát hại đồng nghiệp Cảnh sát rượt đuổi Saldivar trên đường cao tốc 210 ở San Bernardino, California, ngày 27/10. Video: FOX News

Saldivar sau đó được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng, hiện trong tình trạng ổn định. Giới chức San Bernardino không công khai danh tính sĩ quan lái xe Camry, từ chối cho phép sĩ quan này tham gia họp báo ngày 28/10. Vẫn chưa rõ thời điểm viên cảnh sát này thông báo tới sở rằng anh quay lại làm nhiệm vụ.

Ba chuyên gia nói với LA Times rằng có thể xem là hợp lý khi viên cảnh sát "dùng vũ lực gây chết người" trong trường hợp này, do Saldivar là nghi phạm giết người, đang gây nguy hiểm cho công chúng.

"Trong trường hợp này, họ có thể nổ súng hoặc dùng bất kỳ biện pháp nào cần thiết để ngăn thương vong mà không gây nguy hiểm cho người khác", Greg Meyer, chuyên gia về sử dụng vũ lực, cựu đại úy Sở Cảnh sát Los Angeles, nói.

Ed Obayashi, cố vấn cảnh sát từ hạt Modoc, cho biết dù việc một cảnh sát không làm nhiệm vụ can thiệp vào một cuộc rượt đuổi tốc độ cao là "rất bất thường", hành động này có thể được coi là nằm trong tiền lệ pháp lý.

Tháng 4/2007, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết có lợi cho một cảnh sát ở Georgia, người chấm dứt một cuộc rượt đuổi tốc độ cao bằng cách húc vào đuôi xe nghi phạm.

Nghi phạm bị liệt tứ chi đã khởi kiện, cho rằng cảnh sát dùng vũ lực quá mức, xâm phạm quyền được bảo vệ khỏi bắt bớ tùy tiện theo Tu chính án thứ 4.

Các thẩm phán nhận định việc nghi phạm bỏ chạy đã tạo nguy cơ lớn, tức thời đối với an toàn của người khác, và hành động chấm dứt truy đuổi của viên cảnh sát là hợp lý.

Đức Trung (Theo LA Times, FOX News)