Cảnh sát Mỹ thu được hình ảnh tay súng ám sát đồng minh của ông Trump

Giới chức Mỹ thông báo đã có video về nghi phạm ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk và thu được khẩu súng trường dùng để gây án.

"Chúng tôi có video rõ nét về nghi phạm, nhưng sẽ chưa công bố vào lúc này", Beau Mason, lãnh đạo cơ quan cảnh sát bang Utah của Mỹ, cho biết hôm nay khi thông báo về tiến độ điều tra vụ ám sát nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk.

Ông Mason nói rằng các điều tra viên đã áp dụng một số công nghệ và phương pháp để nhận diện nghi phạm. "Nếu không thành công, chúng tôi sẽ công bố hình ảnh để nhờ công chúng hỗ trợ, nhưng hiện vẫn tự tin vào khả năng của mình", ông nói.

Theo lãnh đạo cảnh sát bang Utah, video cho thấy nghi phạm có vẻ ở độ tuổi sinh viên, song chưa thể tiết lộ thêm thông tin về nhân dạng. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy tay súng leo lên mái tòa nhà đối diện địa điểm diễn ra sự kiện, nổ súng rồi nhảy xuống và chạy trốn về khu dân cư gần đó.

Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại thành phố Salt Lake sau đó công bố hai bức ảnh về "cá nhân có liên quan vụ bắn chết Charlie Kirk", đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ xác minh danh tính người này.

Hình ảnh người bị tình nghi liên quan vụ ám sát Charlie Kirk được công bố ngày 11/9. Ảnh: X/FBI Salt Lake City

Đặc vụ FBI Robert Bohls thêm rằng các điều tra viên đã thu được khẩu súng trường mà nghi phạm bỏ lại.

Ông mô tả vũ khí này là "súng trường phát một với uy lực lớn", được tìm thấy trong khu rừng gần hiện trường. Phòng pháp y của FBI sẽ nhận trách nhiệm phân tích khẩu súng, cùng dấu vết giày dép, vân tay và dấu cẳng tay thu được tại hiện trường.

Bohls cho rằng tay súng ám sát Kirk không ẩn náu trong khu vực, do cảnh sát đã lục soát kỹ và phong tỏa hiện trường, đồng thời thừa nhận FBI chưa thể đánh giá nghi phạm đã trốn xa đến đâu.

"Tôi có thể khẳng định đây là vụ tấn công có chủ đích. Chúng tôi tin rằng cộng đồng không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, giới chức đang huy động mọi nguồn lực để truy lùng nghi phạm và chắc chắn sẽ bắt được hắn", ông nói.

Cảnh sát phong tỏa Đại học Utah Valley sau vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk ngày 10/9. Ảnh: AFP

Charlie Kirk, 31 tuổi, hôm 10/9 bị bắn chết khi phát biểu tại sự kiện ngoài trời ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem thuộc bang Utah.

Tổng thống Donald Trump gọi nhà hoạt động chính trị này là "một huyền thoại". Nhiều nhân sự tại Nhà Trắng quen biết Kirk gần một thập kỷ qua, từ khi ông Trump tranh cử tổng thống lần đầu tiên vào năm 2016. Anh đóng góp đáng kể vào thành công của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, giúp ông thu hút nhiều cử tri trẻ.

Thanh Danh (Theo Fox, CNN, Reuters)