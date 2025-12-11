Cảnh sát Mỹ siết xe tải độ đèn LED

Cả bang Wisconsin và California đều đang siết chặt việc tùy chỉnh đèn LED gắn trên kính chắn gió xe tải, với kiểu đôi mắt giận dữ.

Các tài xế xe thương mại thường tùy chỉnh những thứ gắn trên kính chắn gió theo sở thích. Cabin xe tải với những tài xế này có thể ví như văn phòng của họ. Vấn đề là văn phòng đó luôn ở nơi công cộng, và một số kiểu dáng sẽ không được chấp nhận về mặt pháp lý.

Đó là lý do cảnh sát đang nhắc nhở các tài xế xe tải rằng những chiếc đèn hình đôi mắt màu xanh lá cây cầu kỳ đang được bán không được chấp thuận để sử dụng trên đường.

Đôi mắt xanh trên kính chắn gió một xe tải bị cảnh sát California cảnh cáo. Ảnh: California Highway Patrol

Vào ngày 2/12, cảnh sát tuần tra Wisconsin đã chặn một tài xế xe tải với những đôi mắt LED màu xanh lá cây trên kính chắn gió. Trên tài khoản mạng xã hội, cảnh sát nhấn mạnh rằng chỉ có đèn trắng và màu hổ phách mới được phép sử dụng ở phía trước xe.

Vài tháng trước, cảnh sát tuần tra cao tốc California chia sẻ một sự việc tương tự với cùng một cảnh báo. "Đèn mắt giận dữ trông ngầu nhưng không được phép sử dụng trên đường", bài đăng cho biết.

Đôi mắt màu vàng trên kính chắn gió một số xe tải. Ảnh: AliExpress

Thực tế, đôi mắt giận dữ trên kính chắn gió ôtô thường là đèn LED. Phụ kiện này có thể được dán cố định vào kính, hoặc gắn và tháo ra dễ dàng. Màu sắc cũng đa dạng, có thể là đôi mắt rực đỏ, hoặc các tông màu khác. Đôi mắt cũng có thể chuyển động, liếc nhìn sang hai bên.

Ở Mỹ, giá của đèn LED đôi mắt cho kính chắn gió xe tải rất đa dạng, từ khoảng 10-100 USD cho các bộ đèn nhỏ, linh hoạt, điều khiển bằng ứng dụng, đến hàng trăm USD hoặc hơn cho các màn hình LED lớn, tùy chỉnh, có thể lập trình hoàn toàn được thiết kế cho xe tải lớn.

Mỹ Anh (theo Carscoops)