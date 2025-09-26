Cảnh sát Mỹ quăng dây, khống chế cá sấu đột nhập nhà dân

Hai cảnh sát Florida quăng dây thòng lọng bắt con cá sấu dài 1,8 m bò vào nhà dân, khống chế con vật một cách an toàn.

NY Post ngày 25/9 dẫn video trích xuất từ drone của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Lake cho thấy hai sĩ quan dùng dây thòng lọng vây bắt một con cá sấu dài 1,8 mét đột nhập vào sân nhà dân.

Con cá sấu lớn đã bò vào sân sau ngôi nhà để né tránh hai sĩ quan đang tìm cách bắt nó bằng dây thòng lọng. Một sĩ quan sau đó quăng dây quanh cổ con vật khi nó nằm trên bãi cỏ sân sau.

Con cá sấu vùng vẫy rồi lăn ngửa trên mặt sân. Sĩ quan này nhanh chóng tiếp cận, ghìm cổ con vật, trong khi đồng nghiệp dùng băng dính dán chặt miệng nó.

Khoảnh khắc cảnh sát Mỹ vây bắt cá sấu dài gần 2 m Cảnh sát Florida vây bắt cá sấu trong nhà dân ngày 20/9. Video: NYP

Hai cảnh sát đã mang con cá sấu lên xe tuần tra, đặt nó vào ghế sau "như bắt nghi phạm", rồi đập tay chào chủ nhà.

"Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát can thiệp như vậy, nhưng đây luôn là cảnh tượng kinh điển ở bang Florida!", Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Lake viết trên Facebook.

Có khoảng 1,3 triệu cá thể cá sấu ở Florida. Theo Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã Florida (FWC), toàn bộ 67 hạt của bang đều có cá sấu, nhưng những vụ cá sấu tấn công người hiếm khi xảy ra.

"Dù người dân Florida đã học cách chung sống với cá sấu, nguy cơ xung đột luôn tồn tại", FWC cho biết, cảnh báo người dân giữ khoảng cách với cá sấu, tuyệt đối không cho chúng ăn nếu bắt gặp, giữ thú cưng tránh xa các vùng sông nước.

Đức Trung (Theo AP, NY Post)