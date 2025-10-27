Cảnh sát Mỹ phớt lờ cuộc gọi 911 báo 'có nổ súng' để đi mua pizza

Sĩ quan Kevin Bollaro bị cáo buộc đi rút tiền ở máy ATM rồi đến tiệm bánh pizza và nhà hàng, mặc kệ các cuộc gọi báo cáo về tiếng súng trong vụ án khiến ba người tử vong.

Ngày 23/10, Văn phòng công tố viên hạt Hunterdon, bang New Jersey thông báo truy tố trung sĩ cảnh sát Kevin Bollaro về hành vi sai trái khi thực hiện chức vụ và làm giả hồ sơ. Kevin đã đình chỉ công tác từ ngày 2/8 trong quá trình sự việc được điều tra.

Ngày 2/8, nhà chức trách tìm thấy thi thể của bác sĩ thú y Lauren Semanchik, 33 tuổi và bạn trai Tyler Webb, lính cứu hỏa tình nguyện 29 tuổi, bên trong nhà cô. Cách đó khoảng 80 km, chính quyền phát hiện thi thể chồng cũ của Lauren, trung úy cảnh sát Ricardo Santos, 45 tuổi. Chính quyền xác định Ricardo đã bắn chết vợ cũ và bạn trai mới của cô vì ghen tuông, sau đó tự tử.

Ba thi thể được phát hiện vài giờ sau khi nhiều hàng xóm của Lauren gọi 911 để báo cáo về tiếng súng và tiếng la hét.

Công tố viên cho biết Kevin - cảnh sát duy nhất làm nhiệm vụ đêm đó - đã được cử đi điều tra ba cuộc gọi 911, nhưng chưa bao giờ đến hiện trường, không kiểm tra ngôi nhà, không nói chuyện với các nhân chứng.

Thay vào đó, Kevin bị cáo buộc đã khai man trong báo cáo rằng "đã kiểm tra lại dọc đường Upper Kingtown và không thể xác định được nguồn phát ra tiếng súng", và "kiểm tra xong hiện trường sau khoảng 20 phút".

Công tố viên cho biết, dữ liệu GPS và video giám sát mâu thuẫn với lời khai của Kevin, cho thấy anh ta lái xe hơn 2 km theo hướng ngược lại đến ngân hàng rút một ít tiền mặt, rồi đến cửa hàng pizza trong khoảng thời gian anh ta tuyên bố đang đi tuần tra quanh khu phố của Lauren.

Kevin có lái xe qua khu vực đó, nhưng chỉ trong thời gian ngắn và là trên đường đến tiệm pizza. Sau đó, anh ta được phát hiện tại nhà hàng Pittstown Inn.

Theo công tố viên, dữ liệu GPS cũng tiết lộ rằng Kevin đã dành khoảng năm tiếng liên tục trong ca làm việc - từ 23h27 đến 4h33 - tại nghĩa trang, trong thời gian đó anh ta không có bất kỳ hoạt động thực thi pháp luật nào.

Kevin Bollaro làm việc tại Sở cảnh sát thị trấn Franklin. Ảnh: Facebook

Luật sư của Kevin lập luận rằng "không có điều gì Kevin Bollaro làm hay không làm vào ngày hôm đó tác động hoặc có thể ngăn chặn các vụ giết người và "bằng chứng sẽ cho thấy đã có sự chậm trễ trong việc thực hiện và điều phối các cuộc gọi đến 911".

Luật sư cho biết các cuộc gọi liên quan đến súng là "chuyện thường xuyên xảy ra trong cộng đồng này", và lưu ý rằng thân chủ của ông "đã tận tụy phục vụ cộng đồng này gần 25 năm và không phạm bất kỳ tội gì liên quan đến vụ giết người kinh hoàng này".

Kevin phải đối mặt với mức án đến 10 năm tù và khoản tiền phạt 150.000 USD nếu bị kết tội.

Tuệ Anh (theo Nypost)