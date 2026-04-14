Cảnh sát Mỹ mải quẹt app hẹn hò khi đối đầu nghi phạm

Nam cảnh sát đội đặc nhiệm SWAT bị bắt quả tang đang lướt ứng dụng hẹn hò trên điện thoại, trong lúc giằng co với một nghi phạm có vũ trang cố thủ trong xe.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Riverside (California) cho biết đang điều tra nội bộ sau khi đoạn video quay từ trên không của đài CBS Los Angeles lan truyền, ghi lại hình ảnh một cảnh sát đứng phía sau xe bọc thép, chỉ cách nghi phạm có vũ trang đang cố thủ trong xe vài bước chân.

Trong video, viên cảnh sát bị phát hiện sử dụng điện thoại, mở một ứng dụng dường như là ứng dụng hẹn hò, lướt nhanh qua các hồ sơ và vuốt sang trái để bỏ qua, trước khi cất điện thoại đi. Văn phòng cảnh sát trưởng xác nhận người này thuộc Đơn vị Thi hành Đặc biệt (SEB), hành vi xảy ra trong vụ việc ngày 8/4.

Cơ quan này khẳng định hành vi của nam cảnh sát "không phản ánh các tiêu chuẩn hay chính sách của sở", đồng thời cho biết sẽ có biện pháp xử lý phù hợp sau khi có kết luận điều tra nội bộ, nhấn mạnh yêu cầu về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của nhân viên.

Vụ việc xảy ra trong cuộc đối đầu giữa đội đặc nhiệm SWAT và một nghi phạm trộm cắp tài sản. Trước đó, trong cuộc rượt đuổi tốc độ cao, cảnh sát sử dụng thiết bị móc lưới để chặn xe nhưng không thành, khiến nghi phạm mất lái, đâm vào bức tường gần trường học.

Sau tai nạn, hai bên giằng co trong 3 giờ. Nhà chức trách cố đàm phán nhưng nghi phạm không ra khỏi xe, buộc đội SWAT phải sử dụng drone, xe bọc thép và hơi cay. Khi tiếp cận phương tiện, cảnh sát phát hiện người đàn ông đã chết với vết thương do tự bắn.

Danh tính nghi phạm chưa được xác định.

Tuệ Anh (theo CBS, People, Nypost)