Sở cảnh sát Sterlington đối mặt với phản ứng dữ dội từ người dân sau khi cảnh báo về việc lái xe trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Cảnh sát Sterlington, bang Lousiana, thông báo hôm 25/1 rằng bất cứ ai lái xe không phải xe dẫn động 4 bánh và gây cản trở giao thông sẽ bị phạt. Điều này xảy ra khi các nhân viên sửa chữa đường dây điện và nhân viên cứu hộ không thể trợ giúp ai đó do các phương tiện bị chết máy chắn đường.

Video được cảnh sát Sterlington đăng trên tài khoản Facebook cho thấy một người đàn ông đẩy một xe chết máy, phía sau là hàng dài ôtô nối đuôi nhau. Tuyết phủ khắp mặt đường.

Cảnh sát Mỹ: 'Không phải xe dẫn động 4 bánh, đừng ra đường' Video: Sterlington Police Department

Nhưng không phải tất cả người dân trong cộng đồng khoảng 2.000 người đều đồng ý với cảnh báo này. Một số người bình luận trên mạng xã hội, chỉ trích chính quyền.

Bất chấp phản ứng dữ dội, cảnh sát vẫn giữ vững lập trường và chỉ trích sự "thiếu hiểu biết nực cười" của những người phàn nàn, thậm chí mỉa mai "các luật sư Google".

Thực tế, tại Sterlington vào lúc tuyết rơi nhiều nhất khi cảnh sát đưa ra cảnh báo, lượng tuyết rơi chỉ khoảng 66 mm.

Lousiana là bang miền bắc nước Mỹ với khí hậu cận nhiệt đới, mùa hè nóng ẩm và mùa đông không quá lạnh giá. Vào mùa đông, nhiệt độ thấp nhất hàng ngày thường dao động quanh mức 5 độ C và xuống đến khoảng -4 độ C. Trong những đợt rét dữ dội nhất, nhiệt độ có thể giảm xuống mức thấp -5 độ C hoặc thấp hơn nữa, như vừa xảy ra tuần qua, khi dự báo cho thấy nhiệt độ ban đêm có thể xuống -12 độ C.

Mỹ Anh (theo KNOE-TV)