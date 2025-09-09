Cảnh sát Mỹ 'háo hức và kinh hoàng' khi rượt đuổi người vi phạm

Cảnh sát phải đưa ra những quyết định chớp nhoáng có thể thay đổi cuộc sống mãi mãi ở tốc độ lên tới hàng trăm km/h.

Những cuộc rượt đuổi bằng ôtô là một trong những khoảnh khắc kịch tính, nguy hiểm và gây chia rẽ nhất trong ngành thực thi pháp luật Mỹ. Chúng thường được truyền hình trực tiếp, nhưng đằng sau ánh đèn nhấp nháy, tiếng còi hú inh ỏi và tốc độ cao, cảnh sát đang phải đưa ra những quyết định chớp nhoáng có thể thực sự thay đổi cuộc sống mãi mãi.

Trong nhiều năm qua, truyền thông Mỹ đã chia sẻ vô số trường hợp cảnh sát rượt đuổi dẫn đến thiệt hại tài sản, thương tích, hoặc tệ hơn. Mới đây, Carscoops muốn biết cảm nhận thực sự của các sĩ quan sau tay lái về những cuộc rượt đuổi này.

Vì vậy, trang tin này đã hỏi một số chuyên gia thực thi pháp luật về các chính sách truy đuổi, rủi ro và lý do tại sao nghi phạm bỏ trốn ngay từ đầu. Những phản hồi mang đến những góc nhìn hiếm khi được xem xét.

Cảnh sát Mỹ nghĩ gì khi rượt đuổi tốc độ cao? Một tài xế lái xe Mazda khiến cảnh sát truy đuổi suốt quãng đường 32 km với tốc độ có lúc hơn 160 km/h ở bang Georgia và bị bắt giữ sau đó nhờ kỹ thuật PIT. Hai ôtô khác bị vạ lây. Video: Stateboyzzz

Cân bằng rủi ro trên đường

Hầu hết cảnh sát được hỏi đều thừa nhận sự nguy hiểm của việc rượt đuổi. Tuy nhiên, họ thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rượt đuổi trong việc thực thi pháp luật. Một cựu sĩ quan tóm tắt như sau: "Việc chạy 90 km/h qua một khu phố lúc 18h để phạt đỗ xe có lẽ không đáng. Chạy 110 km/h trên đường cao tốc vì tội hành hung nghiêm trọng thì có lẽ lại đáng. Sẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng, rành mạch".

Đối với nhiều người, câu hỏi không phải là có nên rượt đuổi hay không, mà là làm thế nào để kết thúc một cuộc rượt đuổi. Các cảnh sát đã chỉ ra các công cụ như bẫy đinh, thao tác PIT, thiết bị grappler và thiết bị theo dõi GPS là những cách để rút ngắn thời gian, tránh những cuộc rượt đuổi kéo dài hàng giờ trên đường cao tốc kiểu những năm 1990 vẫn còn gây rắc rối ở một số khu vực trên cả nước.

Một sĩ quan khác nói rằng: "Nếu một cơ quan tin tưởng giao cho sĩ quan của mình phù hiệu và súng, quyền tước đoạt tự do và thậm chí cả mạng sống của ai đó, thì cũng nên tin tưởng họ sẽ đưa ra những đánh giá rủi ro có hiểu biết, có giáo dục và phù hợp trong các cuộc truy đuổi".

Câu hỏi về công bằng

Không phải tất cả lập luận về chính sách truy đuổi đều liên quan đến chiến thuật. Một số mang tính triết lý. Các sĩ quan liên tục nhấn mạnh rằng việc hạn chế các cuộc rượt đuổi tạo ra một hệ thống tư pháp hai tầng.

"Khi bạn ngừng truy đuổi những người bỏ chạy, bạn chỉ đang kiểm soát những người đủ tử tế để dừng lại. Những người biết rằng họ có thể bỏ chạy mà không phải chịu hậu quả chính là những người chúng ta nên bắt giữ".

Những người khác chỉ ra rằng những vi phạm nhỏ thường dẫn đến những tội nghiêm trọng hơn nhiều. Một sĩ quan nhớ lại đã chặn một tài xế vì biển số xe không đúng quy định, nhưng rồi cuộc dừng xe lại biến thành một cuộc truy đuổi, và phát hiện ra một khẩu súng bị đánh cắp, ma túy và một đứa trẻ trong xe. Một người khác nhớ lại một tài xế bị lật xe nhiều lần, chỉ để phát hiện ra tội danh duy nhất là chưa bao giờ có bằng lái.

Mỗi bang một chính sách

Có khoảng 18.000 cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ, và các quy định về truy đuổi không nhất quán. Một số cơ quan cho phép cảnh sát tự quyết định, một số khác cấm truy đuổi trừ các trường hợp trọng tội bạo lực, và các sở cảnh sát vùng nông thôn đôi khi truy đuổi gần như bất kỳ ai bỏ chạy. Một sĩ quan vùng nông thôn cho biết nghi phạm "có khả năng đâm vào bò hơn là vào xe khác". Một sĩ quan khác lưu ý đến thực tế khó xử khi truy đuổi gần biên giới bang, nơi việc chuyển giao thẩm quyền có thể làm hỏng cuộc truy đuổi.

Một số sĩ quan lo lắng về hướng đi của các xu hướng chính sách. "Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ bị cấm truy đuổi bằng xe cộ vào một thời điểm nào đó, hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt. Giải pháp khả thi duy nhất là một chính sách kết hợp - cho phép truy đuổi, nhưng với những người giám sát tốt sẽ đưa ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể".

Háo hức, kinh hoàng, và đôi khi bi kịch

Dù nói nhiều về chính sách, gánh nặng cảm xúc của những cuộc rượt đuổi cũng được thể hiện rõ. Một cựu sĩ quan 20 năm kinh nghiệm thừa nhận rằng: "Hồi mới vào nghề, tôi rất thích chúng. Về sau, tôi lại thấy sợ. Chúng là một trong những phần thú vị và hấp dẫn nhất của công việc, nhưng cũng là một trong những phần nguy hiểm và căng thẳng nhất".

Một người khác nói: "Tôi đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi kết thúc bằng thương tích nghiêm trọng cho một người phụ nữ vô tội và các con của cô ấy, và cái chết của người bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi được khởi xướng vì một lỗi vi phạm giao thông. Nói cách khác, tôi hiểu các chính sách hạn chế".

Kết luận

Hãy nói chuyện với 10 cảnh sát, bạn sẽ nhận được 10 góc nhìn. Tuy nhiên, dường như có một vài điểm chung. Nghi phạm thường bỏ chạy với lý do gì đó hơn là đèn hậu bị hỏng. Rủi ro là có thật và không thể bỏ qua. Và trong khi một số cơ quan đang thúc đẩy các giới hạn nghiêm ngặt, nhiều cảnh sát tin rằng nếu tội phạm biết rằng không có cơ hội bị truy đuổi, sẽ có nhiều kẻ bỏ chạy hơn, và sẽ có nhiều nạn nhân hơn bị chúng gây họa.

Những cuộc rượt đuổi tốc độ cao có thể trông giống như một hành động kích thích adrenaline từ bên ngoài, nhưng đối với các cảnh sát bên trong xe, đó là những khoảnh khắc phán đoán cân bằng giữa công lý và nguy hiểm theo cách mà hầu hết người dân thường sẽ không bao giờ nhìn thấy hết. Nhiều cơ quan khuyến nghị cảnh sát nên hạn chế các cuộc rượt đuổi tốc độ cao, nhưng từ bên trong xe tuần tra, mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy.

Mỹ Anh