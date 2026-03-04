Chiếc SUV chạy quá tốc độ 19 km/h và có hai đứa trẻ với một bé đang cần đến bệnh viện nhưng bị cảnh sát đâm vào hông xe.

Cảnh sát bang Arkansas lại thực hiện một pha chặn xe gây tranh cãi khác sau một loạt vụ việc tương tự, trong đó một chiếc Jeep màu đen ban đầu được ghi nhận chạy ở tốc độ 115 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 96 km/h. Báo cáo cho biết người lái xe đã bỏ qua các lối ra, không chịu tấp vào lề. Theo lời nữ cảnh sát, cuộc truy đuổi cần phải kết thúc.

Camera hành trình cho thấy trong suốt cuộc rượt đuổi, tài xế chiếc Jeep không có động thái hung hăng nào. Trên thực tế, người này đã giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo và chuyển sang làn đường chậm hơn. Bản tường thuật của chính nữ cảnh sát thậm chí còn thừa nhận rằng người lái xe đã giảm tốc độ.

Cảnh sát Mỹ đâm xoay ôtô của người bố chở con nhỏ đi cấp cứu Video: Arkansas State Police

Nhưng tất cả những điều đó không ngăn cản được pha chặn xe có sử dụng kỹ thuật PIT diễn ra sau đó. Bên trong xe có hai đứa trẻ nhỏ, một trong số đó đang gặp trường hợp cấp cứu y tế, đó là lý do người cha ngồi ở ghế lái lại chạy quá tốc độ ngay từ đầu.

Người lái xe, được xác định là Dillon Hess, nói với cảnh sát rằng anh đang trên đường đến Bệnh viện Nhi đồng Arkansas vì một trường hợp cấp cứu y tế. Các công tố viên sau đó đã rút lại cáo buộc. Nhưng trước đó, Sở Cảnh sát Arkansas (ASP) đã đổ lỗi cho Hess về tình huống này.

Vào năm 2020, một sự việc liên quan đến việc ASP sử dụng kỹ thuật PIT làm lật xe của một phụ nữ mang thai. Người phụ nữ này đã giảm tốc độ và bật đèn báo nguy hiểm khi đang tìm một nơi an toàn để tấp vào lề đường trên một tuyến đường cao tốc nông thôn vào ban đêm. Cô sống sót và sau đó đệ đơn kiện, lập luận rằng mình đang cố gắng tuân thủ luật lệ một cách an toàn. Vụ việc đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc và làm gia tăng sự giám sát đối với chính sách PIT quá khắt khe của Arkansas.

Ngoài ra còn những trường hợp nhầm lẫn danh tính. Đầu năm nay, một cảnh sát giao thông ở Arkansas đã mất việc sau khi thực hiện thao tác PIT nhầm xe trên đường cao tốc I-630, cùng tuyến đường với vụ việc mới nhất này. Trong xe cũng có một đứa trẻ. Người lái xe không làm gì sai.

Năm 2023, một cảnh sát giao thông khác đã nghỉ hưu sau khi thực hiện PIT nhầm xe của nghi phạm trong một vụ việc khác.

Lãnh đạo ASP đã nhiều lần bảo vệ việc sử dụng PIT. Cơ quan này lập luận rằng việc bỏ chạy vốn dĩ nguy hiểm và việc nhanh chóng chấm dứt các cuộc truy đuổi sẽ bảo vệ công chúng.

Trường hợp trong video trên, chiếc Jeep đã bật đèn báo nguy hiểm, tốc độ đã giảm. Báo cáo không cho thấy chiếc xe đâm vào các phương tiện khác, lạng lách nguy hiểm, hoặc đe dọa tính mạng vào thời điểm đó. Và trong khi các công tố viên từ chối truy tố, một câu hỏi khác vẫn còn đó: ai sẽ trả tiền cho chiếc Jeep bị hư hỏng? Nếu gia đình giờ phải đối mặt với chi phí sửa chữa, cộng thêm chi phí y tế, họ có thể làm gì?

Carscoops bình luận, rằng luật pháp Arkansas cho phép truy tố tội bỏ chạy, có thể leo thang thành tội hình sự nghiêm trọng. Nhưng hành vi PIT mang lại hậu quả vượt xa một biên bản phạt, đôi khi là tử vong.

Mỹ Anh