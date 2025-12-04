Cảnh sát Mỹ chặn xe 20 phụ nữ, lục tìm ảnh khỏa thân trên điện thoại

MỹTrong nhiều tháng tuần tra đường phố, Julian Alcala dừng xe 20 phụ nữ với lý do kiểm tra giao thông, lấy cớ cầm điện thoại của họ đi để lục tìm ảnh và video nhạy cảm.

Julian Alcala, 30 tuổi, cựu cảnh sát ở thành phố St. Louis, bang Missouri, thừa nhận có hành vi sai trái trong khoảng thời gian từ ngày 6/2 đến 18/5/2024.

Trong thỏa thuận với các công tố viên liên bang vào 2/12, Julian nhận tội với 20 tội danh cố ý tước đoạt quyền không bị khám xét và bắt giữ vô lý của người khác. Đổi lại, các công tố viên đã hủy bỏ tội danh cản trở công lý.

Mỗi tội danh của Julian có thể bị phạt tới một năm tù, phạt tiền tới 100.000 USD, hoặc cả phạt tù và phạt tiền. Anh ta đang được tại ngoại chờ tuyên án vào ngày 11/3/2026.

Julian Alcala đến tòa án vào tháng 11/2024. Ảnh: KSDK

Theo hồ sơ, trong khi làm nhiệm vụ, Julian đã chặn xe một phụ nữ vào tháng 2/2024 và lấy điện thoại di động của cô mang đến xe tuần tra, nói cần xác nhận thông tin bảo hiểm và đăng ký xe. Thay vào đó, anh ta lục soát điện thoại mà không có lệnh khám xét hoặc lý do chính đáng trong ít nhất 10 phút.

Julian tìm thấy một đoạn video quay cảnh người phụ nữ quan hệ tình dục với bạn trai và gửi đến điện thoại di động của mình qua tin nhắn, rồi xóa tin. Anh ta cũng tìm thấy một ảnh khỏa thân của người phụ nữ và dùng điện thoại cá nhân để chụp lại.

Trong ba tháng tiếp theo, Julian dùng cách thức tương tự để lấy điện thoại của 19 phụ nữ khác trong các lần chặn xe, sau đó lục tìm ảnh khỏa thân trong nhiều thư mục và ứng dụng khác nhau.

Tháng 6/2024, Julian bị điều tra sau khi nạn nhân đầu tiên nhìn thấy tin nhắn đã xóa trên điện thoại và phát hiện đoạn video riêng tư đã được gửi đến một số điện thoại không xác định. Cô gọi cho FBI, và cơ quan này đã lần theo số điện thoại đó đến Julian. Qua khám xét điện thoại di động của Julian, FBI tìm thấy những bức ảnh khỏa thân khác trên lưu trữ đám mây.

Sau khi bị buộc tội, Julian lập tức từ chức và đã nộp lại giấy phép cảnh sát vĩnh viễn.

Tuệ Anh (theo AP, Justicegov)