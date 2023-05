Cảnh sát mật phục bắt người phụ nữ phóng hoả ở chung cư

TP HCMSau nhiều lần chung cư Phú Hoàng Anh bị phóng hoả, cảnh sát và bảo vệ đã mật phục bắt người phụ nữ tưới xăng đốt tại khu vực tiểu cảnh.

Người phụ nữ ngồi tại khu tiểu cảnh lúc hơn 2h30 sáng nay, trước khi phóng hoả. Ảnh cắt từ camera an ninh

Rạng sáng 6/5, người phụ nữ cầm can xăng đến trước sảnh chung cư Phú Hoàng Anh trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Bà này ngồi tại hồ nước tiểu cảnh Block A-B, sau một lúc loay hoay thì lửa bùng lên.

Người phụ nữ tháo chạy ra đường nhưng bị bảo vệ chung cư cùng cảnh sát bao vây, bắt giữ. Danh tính bà này chưa được công bố. "Chúng tôi đang điều tra động cơ bà này phóng hoả, đồng thời làm rõ có hay không liên quan đến các vụ tưới xăng đốt ở chung cư trước đó", điều tra viên cho biết.

Người phụ nữ tháo chạy khi lửa bùng lên. Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo các bảo vệ, đây là lần thứ 5 nội khu chung cư bị tưới xăng đốt. Gần nhất là giữa tháng trước, camera an ninh ghi nhận một người xách can nhựa lớn vào sảnh chung cư, đến Block B. Người này để can nhựa ở một góc khuất rồi đi ra ngoài nhưng ít phút sau quay lại tưới xăng, châm lửa rồi bỏ trốn.

Trong những lần trước, khu vực gần cửa hầm giữ xe cũng bị phóng hoả, may mắn nhân viên bảo vệ phát hiện sớm, dập tắt. Sau sự việc, ban quản lý chung cư đã cho gắn các thiết bị tránh cháy lan tại khu vực.

Nhật Vy