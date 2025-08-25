Cảnh sát lao xuống sông Cấm cứu người phụ nữ

Hải PhòngCảnh sát mang phao cứu sinh nhảy xuống sông Cấm cứu người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước xiết, chiều 25/8.

Khoảng 14h20, tổ tuần tra Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ (Phòng CSGT Hải Phòng) phát hiện một phụ nữ chới với giữa dòng nước xiết dưới chân cầu Bính.

Đại úy Nguyễn Văn Quang lập tức mang phao cứu sinh nhảy xuống vớt nạn nhân, đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Đại úy Nguyễn Văn Quang mang theo phao cứu sinh nhảy xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu. Ảnh: Xuân Hoa

Người phụ nữ được xác định 41 tuổi, trú phường Thủy Nguyên. Do buồn chuyện gia đình, bà đã leo lên cầu Bính, nhảy xuống từ độ cao hơn 20 m. Nhờ cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Hải Phòng có mưa to, nước sông dâng cao. Cầu Bính là cầu dây văng lớn, bắc qua sông Cấm, nối trung tâm TP Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên.

Lê Tân