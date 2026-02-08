Cảnh sát lao vào nhà cháy ở TP HCM cứu 4 người

Lửa cháy ở tầng trệt, kèm khói đen bao trùm nhà hai lầu ở quận 7 cũ, cảnh sát nhanh chóng bắc thang cứu hai phụ nữ và hai trẻ em mắc kẹt ra ngoài an toàn, sáng 8/2.

Khoảng 2h30, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà rộng khoảng 70 m2 trên đường số 36, phường Tân Hưng. Ngọn lửa bén vào đồ đạc và xe máy ở tầng trệt, cháy đỏ rực.

Do căn nhà chỉ có một lối ra vào, khói nhanh chóng lan lên các tầng, khiến bốn người gồm hai phụ nữ 32 và 34 tuổi cùng hai trẻ em 3–5 tuổi đang ngủ trên lầu bị mắc kẹt. Người dân xung quanh phát hiện sự việc, hô hoán dập lửa nhưng không thành.

Cứu 4 người trong nhà cháy nghi ngút ở TP HCM

Sau chừng 5 phút, hai xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Lực lượng cứu hỏa mặc đồ bảo hộ, bắc thang tiếp cận các tầng lầu, đưa bốn người đứng ở lan can xuống đất an toàn trong khói đen mù mịt. Khi các nạn nhân được giải cứu, nhiều người dân theo dõi đã vỗ tay vui mừng.

Đám cháy sau đó được khống chế, không lan sang nhà bên cạnh, nhưng đã thiêu rụi một xe máy, xe đạp, máy tính và nhiều vật dụng sinh hoạt ở tầng trệt.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ TP HCM, thời gian gần đây thành phố xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản, chủ yếu do sơ suất khi nấu nướng, sử dụng điện hoặc nguồn lửa. Người dân cần kiểm tra thiết bị điện trước khi ngủ, không để vật liệu dễ cháy gần bếp, đồng thời trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy mini, thang dây và mặt nạ lọc khói cho nhà cao tầng.

