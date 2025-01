Cảnh sát khống chế nhóm bắt cóc cô gái

Nguyễn Quang Thái cùng 5 đồng phạm từ Đồng Nai mang súng đến Vĩnh Long khống chế cô gái đưa lên ôtô chạy về hướng TP HCM để ép trả nợ, song bị công an chặn bắt.

Ngày 24/1, Thái và 5 người 18-26 tuổi bị Công an Vĩnh Long điều tra về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật.

Nhóm bắt cóc bị cảnh sát khống chế, chiều 24/1. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, trước đây, cô gái ở phường 5, TP Vĩnh Long, đến Đồng Nai làm việc, vay nhóm Thái một số tiền nhưng không có khả năng chi trả. Đầu năm 2024, cô này trốn về nhà cha mẹ ruột làm nghề bán hàng online sinh sống.

Sáng nay, nhóm Thái phát hiện "con nợ", giả là khách đặt hàng, yêu cầu giao tại khu vực Cồn Chim ở phường Trường An, TP Vĩnh Long. Khi cô gái đến nơi thì bị Thái cùng đồng phạm khống chế, đưa lên xe chạy về hướng TP HCM để buộc trả số tiền đã vay. Sự việc được người nhà nạn nhân trình báo cơ quan chức năng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo lực lượng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục CSGT (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM tập trung truy vết, chặn bắt nhóm Thái, giải cứu nạn nhân lúc 15h cùng ngày.

An Bình