Cảnh sát khống chế kẻ giật vé số của cụ ông

Tây NinhLê Thanh Hồng, 38 tuổi, giật 150 tờ vé số của cụ ông rồi tăng ga bỏ chạy nhưng bị cảnh sát truy tìm, khống chế sau một ngày gây án.

Ngày 7/7, Công an phường Long An cho biết đã bàn giao Hồng cho Công an Đồng Tháp điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Lê Thanh Hồng bị cảnh sát khống chế, bắt giữ. Ảnh: Nam An

Trước đó, trưa 4/7, Hồng chạy xe máy đến khu vực ấp Bình Cách, xã Mỹ Tịnh An (Đồng Tháp) thấy cụ ông bán vé số nên dừng xe. Anh ta giả vờ hỏi mua, lợi dụng cụ ông sơ hở đã giật 150 tờ vé số rồi tăng ga bỏ chạy về hướng TP HCM.

Công an Đồng Tháp sau đó thông báo vụ việc đến Công an Tây Ninh nhờ hỗ trợ vây bắt.

Chiều hôm qua, Công an phường Tây Ninh phối hợp lực lượng an ninh cơ sở đang tuần tra trên quốc lộ 1, phát hiện Hồng đang chạy xe máy trên đường nên tổ chức chốt chặn, khống chế bắt giữ.

Nam An