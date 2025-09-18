Cảnh sát khống chế kẻ bắt cóc bé gái 6 tuổi

Tây NinhSau 5 giờ truy tìm, cảnh sát phát hiện bé gái bị bắt cóc đang ở trong vườn của Hồ Văn Quân, 47 tuổi, nên ập vào khống chế ông ta, giải cứu nạn nhân.

Ngày 17/9, Quân bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Hồ Văn Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Tuyết

Tối hôm qua, gia đình bé gái lớp một ở xã Tân Phú (huyện Tân Châu cũ) trình báo về việc con đã tan học từ lâu nhưng không về, xem camera xung quanh trường thì thấy bé bị người đàn ông lạ mặt chở đi bằng xe máy. Phòng Cảnh sát hình sự ngay sau đó phối hợp Công an xã Tân Phú truy tìm.

Quá nửa đêm, sau 5 giờ truy dấu vết, tổ công tác phát hiện nạn nhân đang bị giam giữ tại vườn mãng cầu của Hồ Văn Quân ở ấp Tân Lợi B. Trong đêm tối, nhiều trinh sát tiếp cận, khống chế Quân, giải cứu bé gái. Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại hay bị thương.

Khai với cơ quan điều tra, Quân cho biết chiều hôm qua uống rượu với bạn, khi chạy xe về chòi giữ vườn thì thấy bé gái đứng một mình bên đường nên đã dụ dỗ "đưa về nhà". Khi bé lên xe, ông ta chạy về chòi rẫy của mình. Đến tối cô bé khóc đòi về, Quân nói ngày mai sẽ đưa về.

Quân âm tính với ma túy, đang bị cơ quan làm rõ động cơ.

Công an Tây Ninh khuyến cáo, hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền tự do thân thể và gây tổn hại sâu sắc đến sự phát triển thể chất, tinh thần và tương lai của trẻ em. Người thực hiện hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại với các chuẩn mực đạo đức, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Hồng Tuyết - Nhật Vy