Cảnh sát khống chế kẻ bắt bé gái làm con tin

Đồng NaiHàng chục cảnh sát xông vào khống chế Ngô Quý Phương, 29 tuổi; giải cứu bé gái 4 tuổi bị hắn tưới xăng, bắt làm con tin để đòi nợ cha nạn nhân.

Chiều 10/3, Phương từ quận Bình Tân (TP HCM) mang theo can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh Tuấn ở phường Trảng Dài (Biên Hoà) đòi 680 triệu đồng cho vay trước đó. Thấy bé An (4 tuổi, con anh Tuấn) ở nhà một mình, Phương liền lôi cháu bé vào trong, đổ xăng lên người nạn nhân và xung quanh nhà. Anh ta gọi điện cho anh Tuấn yêu cầu trả tiền, nếu không sẽ đốt bé An.

Nhận tin báo, Công an phường Trảng Dài có mặt ngay sau đó, thuyết phục Phương thả cháu bé nhưng bất thành. Anh ta càng lúc càng hung hăng, la hét, cầm hộp quẹt đe doạ sẽ phóng hoả nạn nhân nếu có ai đến gần.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lấy lời khai của Phương. Ảnh: Phước Tuấn

Trước diễn biến phức tạp, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cùng đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó giám đốc) đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng xử lý. Lo ngại Phương sẽ bật lửa đốt, nguy hiểm tính mạng cháu bé và nhiều người dân trong dãy nhà trọ, rất đông Cảnh sát PCCC được điều đến.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đề nghị đại tá Nguyễn Ngọc Quang mặc thường phục để tạo lòng tin với Phương, thuyết phục thả cháu bé. Trong lúc đại tá đang vận động Phương, đánh lạc hướng, lực lượng cảnh sát bất ngờ ập đến khống chế anh ta, giải cứu bé gái.

Phương bị đưa về trụ sở công an để điều tra. Bước đầu, người này khai cho anh Tuấn vay 680 triệu đồng đã lâu, đòi lại nhiều lần nhưng không trả.

Phước Tuấn

* Tên cha con bé gái đã thay đổi.