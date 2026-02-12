Cảnh sát khám nhà cựu thủ tướng Na Uy vì liên quan hồ sơ Epstein

Cảnh sát khám nhà cựu thủ tướng Jagland trong cuộc điều tra mối liên hệ giữa những người có ảnh hưởng tại Na Uy với tỷ phú ấu dâm Epstein.

"Cơ quan chống tội phạm kinh tế và môi trường Na Uy (Oekokrim) đang khám xét nhà riêng và các khu nghỉ dưỡng của cựu thủ tướng Thorbjoern Jagland. Đây là một phần của cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc tham nhũng", Anders Brosveet, luật sư đại diện của ông Jagland, cho biết hôm nay.

Oekokrim xác nhận đã khám xét bất động sản của cựu thủ tướng Na Uy ở thị trấn ven biển miền nam và vùng núi Telemark gần đó. "Sau khi khám xét, ông Jagland bị buộc tội tham nhũng nghiêm trọng và sẽ bị thẩm vấn", lãnh đạo Oekokrim Paal Loenseth thông báo.

Cựu thủ tướng Thorbjoern Jagland rời nhà riêng tại Oslo ngày 12/2. Ảnh: Dagbladet

Giới chức Na Uy khám nhà và bất động sản cựu thủ tướng Jagland một ngày sau khi Hội đồng châu Âu, nơi ông từng làm lãnh đạo năm 2009-2019, bãi bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của ông. Hình ảnh được truyền thông Na Uy công bố cho thấy điều tra viên đang mang thùng giấy vào nhà riêng của ông Jagland ở Oslo.

Luật pháp Na Uy cho phép khởi tố trước khi có cáo buộc và cảnh sát có thể bắt nghi phạm, đồng thời người này được có luật sư đại diện. Cáo buộc chính thức thường được đưa ra rất muộn trong quá trình tố tụng, đôi khi chỉ vài tuần trước khi tòa án bắt đầu xét xử.

"Điều này không làm thay đổi bản chất vụ án, mà là kết quả của phương pháp điều tra mà cảnh sát sử dụng", ông Brosveet giải thích.

Cựu thủ tướng Jagland nói ông "rất vui vì vấn đề này đang được làm rõ".

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 31/1 công bố thêm gần ba triệu tài liệu liên quan cuộc điều tra Jeffrey Epstein, tỷ phú tự sát năm 2019 khi chờ xét xử cáo buộc môi giới tình dục và các tội phạm tình dục. Giới chức Na Uy ngày 6/2 mở cuộc điều tra cựu thủ tướng Jagland sau khi ông có mặt trong hồ sơ được công khai liên quan Epstein.

Tài liệu cho thấy ông Jagland từng lưu trú cùng Epstein ở New York năm 2018, cũng như tại căn hộ của Epstein ở Paris năm 2015 và 2018. Ông cũng từng lên kế hoạch cho chuyến đi gia đình tới hòn đảo của Epstein năm 2014 nhưng sau đó hủy lịch trình.

Điều tra viên mang thùng giấy vào nhà riêng cựu thủ tướng Jagland tại Oslo ngày 12/2. Ảnh: Dagens Naeringsliv

Số email được cho là của ông Jagland gửi Epstein đã gây xôn xao tại Na Uy. Cựu thủ tướng Na Uy nói ông đã "phán đoán không tốt" khi duy trì quan hệ với Epstein. Viện Nobel Na Uy ngày 5/2 thông báo đang chờ ông Jagland giải thích về các mối liên hệ được đề cập.

Epstein bị cáo buộc là người môi giới quan hệ tình dục cho giới quyền lực, với nhiều nạn nhân là bé gái chưa đủ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, một người xuất hiện trong hồ sơ mới công bố không đồng nghĩa với họ tham gia hoạt động này.

Dù vậy, loạt tài liệu vẫn gây rúng động công chúng vì hé lộ mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ của Epstein, cũng như danh tính nhiều người quyền lực từng phủ nhận liên hệ với tỷ phú này.

