Cảnh sát hộ tống đề thi THPT ra đảo Phú Quốc

Kiên GiangĐề khi tốt nghiệp THPT cùng đoàn công tác được tàu cao tốc chở, vượt 120 km từ TP Rạch Giá ra đảo Phú Quốc, dưới sự hộ tống của cảnh sát.

Ngày 5/6, ông Thiều Văn Nam – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, cho biết đoàn công tác gồm 14 cán bộ là trưởng, phó, thư ký các điểm thi cùng Công an TP Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang ngồi khoang riêng, đã đến Phú Quốc an toàn lúc 9h20.

Năm nay, Kiên Giang có 13.791 thí sinh đăng ký dự thi tại 26 điểm với 595 phòng thi. 2.092 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tại TP Phú Quốc có 1.120 thí sinh dự thi, được phân bổ tại 3 điểm gồm: Trường THPT Dương Đông, Trường THCS Dương Đông 1 và Trường THPT An Thới.

Tỉnh Kiên Giang không bố trí điểm thi tại huyện đảo Kiên Hải và huyện biên giới Giang Thành do số lượng thí sinh dự thi ít. Tổng cộng 255 thí sinh ở nơi này sẽ về thi tại điểm trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt ở TP Rạch Giá và TP Hà Tiên.

Riêng một thí sinh thuộc diện F1 và 53 thí sinh F2 sẽ thi đợt 2 (chưa xác định thời gian) như kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cửu Long