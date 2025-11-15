Cảnh sát hình sự bị nhóm 'quái xế' đạp ngã

Hà NộiKhi truy đuổi nhóm "quái xế", thiếu tá cảnh sát hình sự bị một thanh niên đạp vào đầu xe máy, ngã trọng thương.

Rạng sáng 15/11, khi tuần tra, kiểm soát trên đường Trường Chinh, tổ công tác liên ngành Y6/141 phát hiện nhóm thanh niên chạy xe máy tốc độ cao. Dù công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, song nhóm này không chấp hành, tiếp tục phóng nhanh.

Quá trình truy đuổi, thiếu tá Hoàng Minh Quân (cán bộ Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) bị một người đạp mạnh vào đầu xe, ngã nhào. Ba "quái xế" cũng bị khống chế sau đó, bàn giao cho Công an phường Kim Liên xử lý.

Ba nghi phạm liên quan đã bị khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Anh Quân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương nội sọ, tay.

Đoàn công tác của Công an Hà Nội do đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc, đã đến thăm hỏi thiếu tá Quân, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm của anh khi thực hiện nhiệm vụ.

Phạm Dự