Cảnh sát Hàn Quốc được bàn giao nhiệm vụ thực thi lệnh bắt Tổng thống

Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát tiếp quản thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon, sau khi họ chưa thể bắt ông cuối tuần trước.

"Đêm qua, chúng tôi đã gửi văn bản chính thức tới trụ sở cơ quan cảnh sát quốc gia và chuyển giao việc thực thi lệnh bắt", thông báo của Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) hôm nay cho biết.

Yêu cầu của CIO được gửi đi trước khi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol hết hiệu lực ngày 6/1. Một cảnh sát Hàn Quốc giấu tên xác nhận về yêu cầu, thêm rằng "chúng tôi đang xem xét các vấn đề pháp lý nội bộ".

CIO dự kiến gia hạn thời gian thực thi bằng cách nộp đơn xin lại lệnh bắt lên tòa án. Giới quan sát cũng không loại trừ khả năng cơ quan chức năng Hàn Quốc thực thi lệnh bắt lần thứ hai trong hôm nay.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul ngày 14/12/2024. Ảnh: AFP

CIO hôm 3/1 dẫn đầu nhóm các nhà điều tra cùng cảnh sát tập trung trước dinh thự của ông Yoon, nhằm thực hiện lệnh bắt do Tòa án Quận Seoul đưa ra hồi đầu tuần trước. Tuy nhiên, sau gần 6 giờ đối đầu với đội ngũ an ninh của Tổng thống, các nhà điều tra đã phải đình chỉ thực thi lệnh bắt, cho rằng nỗ lực này "bất khả thi do bế tắc kéo dài và lo ngại về an toàn của những người có mặt ở hiện trường".

Lệnh bắt được đưa ra sau khi ông Yoon phớt lờ cả 3 lệnh triệu tập thẩm vấn của CIO. Nếu lệnh được thực thi, ông Yoon sẽ trở thành Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt.

Quốc hội Hàn Quốc hôm 14/12/2024 thông qua quyết định luận tội Tổng thống Yoon, khiến ông bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn. Dù vậy, ông vẫn được giữ chức danh Tổng thống trong thời gian chờ Tòa án Hiến pháp ra quyết định. Tòa có 180 ngày để định đoạt sẽ phế truất hay phục chức cho ông.

Thùy Lâm (Theo Yonhap, Reuters)