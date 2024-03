Cảnh sát Haiti trấn áp băng đảng ở thủ đô

Cảnh sát Haiti tịch thu vũ khí và dỡ bỏ rào chắn tại khu phố do thủ lĩnh băng đảng Jimmy "Barbecue" Cherizier kiểm soát ở thủ đô Port-au-Prince.

Quan chức cảnh sát Haiti Lionel Lazarre cho biết lực lượng cảnh sát nước này tối 15/3 tiến vào khu phố Delmas ở thủ đô Port-au-Prince, nơi do thủ lĩnh băng đảng khét tiếng Haiti Jimmy "Barbecue" Cherizier kiểm soát.

Các sĩ quan đấu súng với thành viên băng đảng của Cherizier, tịch thu súng của nhóm này và dỡ rào chắn ở khu phố. Lazarre nói rằng một số "kẻ côn đồ" đã bị tiêu diệt.

"Cảnh sát đang thực hiện chiến lược mới với mục đích khôi phục những khu vực bị các băng đảng chiếm đóng, từ đó giúp người dân đi lại tự do", cảnh sát Haiti ra tuyên bố.

Lực lượng hành pháp Haiti cùng ngày cũng mở chiến dịch để tái kiểm soát cảng chính của thủ đô, vốn bị các băng đảng cướp phá nhiều container đồ. Cảng này đóng cửa từ hôm 7/3 vì bạo lực.

Cảnh sát Haiti trên đường phố thủ đô Port-au-Prince hôm 7/3. Ảnh: AFP

Người dân Haiti những ngày gần đây đang chờ đợi chính quyền mới có thể khôi phục ổn định cho đất nước đang bị tàn phá do bạo lực băng đảng và phần lớn bị cô lập với thế giới. Nhiều người hy vọng hội đồng chuyển giao quyền lực mới có thể lấp đầy khoảng trống do Thủ tướng sắp mãn nhiệm Ariel Henry để lại.

Ông Henry hồi đầu tuần chấp nhận từ chức sau nhiều tuần các băng đảng trên quốc đảo phát động chiến dịch bạo lực để tìm cách hạ bệ ông. Băng đảng ở Haiti kiểm soát 80% thủ đô.

Haiti gặp khủng hoảng nhiều năm qua và vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise càng khiến đất nước thêm hỗn loạn. Theo thỏa thuận chính trị được ký kết sau vụ ám sát ông Moise, Haiti sẽ tổ chức bầu cử và Thủ tướng Henry chuyển giao quyền lực cho người được bầu trước ngày 7/2/2024. Tuy nhiên, ông Henry đã hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử với lý do cần thiết lập lại an ninh để đảm bảo cử tri được đi bỏ phiếu tự do và công bằng.

Bạo lực leo thang ở thủ đô Port-au-Prince từ ngày 29/2, sau khi Jimmy Cherizier, cựu cảnh sát và hiện là thủ lĩnh băng đảng khét tiếng ở Haiti, kêu gọi các nhóm vũ trang mở chiến dịch phối hợp tấn công lật đổ Thủ tướng Henry.

Ngọc Ánh (Theo AFP)