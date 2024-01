Cảnh sát gìn giữ hòa bình diễn tập giải cứu yếu nhân bị tấn công

Chiều 11/1, Bộ Công an công bố thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đây là đơn vị cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam; có nhiệm vụ đảm bảo, tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ; đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hợp quốc và cho cảnh sát nước sở tại, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân...

10 năm trước, tháng 12/2013, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc được thành lập. Trong thời gian qua, gần 800 cán bộ, chiến sĩ đã lần lượt lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ở các Phái bộ ở Trung Phi, Nam Sudan, Abyei.

Hôm nay, tại lễ ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Bộ Công an, các chiến sĩ đã diễn tập phương án xử lý tại ba tình huống giả định.