Cảnh sát giao thông mở rộng tuần tra lưu động ở Hà Nội, TP HCM

Từ ngày 25/10, Cục Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với Công an Hà Nội, TP HCM tuần tra lưu động, đảm bảo trật tự an toàn ở những điểm nóng về ùn tắc, tai nạn.

Sáng 21/10, thượng tá Phạm Quang Huy, Cục phó Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết cảnh sát sẽ dành 7 ngày đầu để tuyên truyền, nhắc nhở người dân, từ ngày 1/11 sẽ ghi hình, xử phạt các hành vi vi phạm giao thông.

Tại TP Hà Nội, ngoài duy trì tuần tra trên tuyến vành đai 3, cảnh sát sẽ bổ sung tuyến Lê Duẩn - Giải Phóng (đoạn từ Cửa Nam đến bến xe Nước Ngầm). Tại TP HCM, cảnh sát sẽ tuần tra lưu động tại quốc lộ 22, đoạn từ ngã tư An Sương tới ngã ba Hồng Châu, và một số tuyến cửa ngõ khi phát sinh ùn tắc.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Cục phó Cảnh sát giao thông. Ảnh: Gia Chính

Ở cả hai thành phố, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu công an địa phương bố trí ít nhất 2 môtô chuyên dụng, 4 chiến sĩ tuần tra lưu động khép kín. Cục cũng sẽ huy động 8 chiến sĩ cùng 4 môtô ở mỗi địa phương để tăng cường hỗ trợ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP HCM, cho biết kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát là cần thiết do tuyến đường dài 10 km từ cầu An Hạ đến ngã tư An Sương có tới 45 giao lộ, thường xuyên ùn tắc. Đường đã được xây cách đây 20 năm nên hẹp, trong khi đây là cửa ngõ duy nhất từ hướng tây bắc đi vào trung tâm TP HCM.

Trước đó từ ngày 20/9 đến 20/10, Cục Cảnh sát giao thông thí điểm tuần tra lưu động trên vành đai 3 Hà Nội. Trong một tháng, cảnh sát đã ghi hình xử phạt 457 trường hợp, chủ yếu là lỗi đi vào làn khẩn cấp. Cục đánh giá kế hoạch bước đầu ghi nhận kết quả, giảm tình trạng đi vào làn khẩn cấp, giảm ùn tắc.

Gia Chính