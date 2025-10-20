Cảnh sát giao thông bị hất lên capo

Nghệ AnKhi đang điều tiết giao thông, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ bị tài xế Lê Thành Công tông trực diện, hất lên capo rồi chạy khoảng 30 m, chiều 20/10.

Khoảng 17h35, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Vinh. Thấy ôtô 5 chỗ có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh, nguy cơ gây ùn tắc giao thông, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ ra hiệu hướng dẫn cho tài xế di chuyển theo hướng khác.

Tài xế hất cảnh sát lên nắp capo CSGT bám capo xe 5 chỗ. Video: Người dân cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tông thẳng vào thiếu tá Thọ, hất lên capo rồi tiếp tục lái xe rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Chạy được khoảng 30 m, do ùn tắc giao thông, ôtô 5 chỗ không thể di chuyển. Lúc này tổ công tác phối hợp với người dân khống chế tài xế Công đưa về trụ sở công an phường Trường Vinh lấy lời khai.

Bước đầu công an xác định tài xế Công 45 tuổi, trú phường Trường Vinh, không có nồng độ cồn khi lái xe.

Đức Hùng