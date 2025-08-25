Cảnh sát giải cứu tài xế kẹt trong ôtô lao xuống mương

Đăk LăkXe tải lật xuống mương nước sau khi tông vào ôtô đầu kéo, tài xế mắc kẹt trong cabin, cảnh sát suốt đêm giải cứu.

Khuya 24/8, xe tải biển số Lâm Đồng chở hàng chạy trên quốc lộ 1, hướng về phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ). Đến địa phận phường Bình Kiến, xe tông vào ôtô đầu kéo đang lùi ra đường từ cửa hàng xăng dầu.

Xe tải lao thẳng xuống một mương nước sau khi tông vào xe đầu kéo. Ảnh: Công an tỉnh Đăk Lăk

Tai nạn làm xe tải lao vào khu vực mương nước cạnh bên đường. Lúc này, phần cabin xe biến dạng, Ba người bên trong bị thương nặng, ôtô đầu kéo cũng móp méo phần đầu. Người dân gần đó hỗ trợ đưa được hai người trong xe tải ra ngoài đi cấp cứu, nạn nhân còn lại ngồi ở vị trí lái bị mắc kẹt

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đăk Lăk, điều hai xe và 13 chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn dùng thiết bị chuyên dụng để nới rộng cabin, một nhóm vào bên trong cắt các lớp thép ép chặt cơ thể nam tài xế. Phía bên ngoài một xe cẩu được điều đến để kéo xe tải ra khỏi mương nước.

Cảnh sát tiếp cận cứu tài xế xe tải. Ảnh: Công an tỉnh Đăk Lăk

Sau hơn 2 tiếng, nạn nhân được đưa ra ngoài, bàn giao cho nhân viên y tế đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị.

Bùi Toàn