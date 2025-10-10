Cảnh sát giải cứu nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước

Đà NẵngNam thanh niên 31 tuổi do mâu thuẫn với vợ đã leo ra lan can cầu Thuận Phước định nhảy xuống sông Hàn, được cảnh sát khống chế và đưa vào an toàn.

Khoảng 20h50 ngày 9/10, người dân phát hiện một thanh niên có biểu hiện bất thường trèo ra ngoài lan can cầu Thuận Phước (phường Sơn Trà) nên báo cơ quan chức năng. Người này được xác định 31 tuổi, đang buồn chán vì mâu thuẫn gia đình. Khi công an phường Sơn Trà tiếp cận, anh không hợp tác, liên tục tỏ ý muốn nhảy xuống sông.

Trước tình huống nguy cấp, Công an thành phố Đà Nẵng huy động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 cùng xe chuyên dụng và 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. "Khi chúng tôi tới nơi, người này đã leo ra ngoài lan can, tinh thần rất suy sụp", Trung tá Nguyễn Trọng Thế Anh, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn khu vực 2, cho biết.

Nam thanh niên được cảnh sát khống chế, đưa vào khu vực an toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Sau vài phút thuyết phục, khi thấy thời cơ, hai cảnh sát luồn qua lan can giữ chặt balo của nạn nhân, hai người khác đeo dây an toàn nhanh chóng trèo ra ngoài khống chế, kéo anh vào trong an toàn. "Chỉ vài giây quyết định, mọi hành động phải thật nhịp nhàng, dứt khoát, không được phép sai sót", Trung tá Thế Anh nói.

Sau khi được giải cứu, nam thanh niên được đưa về trụ sở công an phường Sơn Trà. Cơ quan chức năng cùng người thân đã trấn an, động viên giúp anh ổn định tâm lý. Đến hơn 22h, vụ việc được xử lý an toàn.

Cầu Thuận Phước là cầu dây võng lớn nhất Việt Nam, dài gần 1,9 km, cao khoảng 30 m so với mặt nước, phần tháp cao hơn 90 m. Cầu nằm ở cửa sông Hàn - nơi có gió mạnh, dòng chảy xiết; với độ cao và vị trí này, nếu nhảy xuống rất dễ tử vong do va đập hoặc bị cuốn trôi.

Ngọc Trường