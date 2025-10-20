Cảnh sát giải cứu bé gái 4 tuổi bị cha 'dọa treo cổ'

Bắc NinhPhan Hữu Tuấn, 59 tuổi, gửi hình ảnh con gái 4 tuổi cho vợ, dọa đang "treo cổ" con trên trần nhà bằng sợi dây vải.

Sáng 20/10, Tuấn gửi hình ảnh trên qua Zalo cho vợ là Nhung, 32 tuổi. Lo sợ cho tính mạng con, chị này liền báo công an. Nhà trường cho biết hôm nay bé nghỉ học, gia đình không xin phép.

Phan Hữu Tuấn lúc bị khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin báo, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu tổ công tác gồm nhiều cảnh sát hình sự tiếp cận nhà Tuấn ở thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, nhưng căn phòng ngủ chốt cửa trong.

Đến khoảng 10h, công an giải cứu thành công bé gái khi đang ở cùng Tuấn trong buồng. Lúc này, trên cổ bé có vết hằn, nghi do bị buộc dây.

Theo chính quyền địa phương, Tuấn nghiện cờ bạc, không có việc làm ổn định nên kinh tế phụ thuộc hết vào vợ. Gần đây, ông ta cũng từng lấy con gái làm "con tin" nhằm đe dọa, ép vợ chuyển tiền.

Công an xã đang cùng Phòng Cảnh sát Hình sự củng cố tài liệu để xử lý Tuấn.

Phạm Dự