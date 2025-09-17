Cảnh sát giải cứu 2 người Trung Quốc bị đồng hương 'bắt cóc'

Đà NẵngHai người Trung Quốc vay hàng trăm nghìn nhân dân tệ để đánh bạc tại Casino Hoiana nhưng không có tiền trả, bị đồng hương khống chế, đánh đập, giam giữ.

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã giải cứu ông Wang Xiaoci và ông Li Yao Zong (quốc tịch Trung Quốc) khỏi nhóm người giam giữ tại khu căn hộ Hội An D’or ở phường Hội An.

Công an đã tạm giữ Jin Jun (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 4 người Việt Nam trú tại Thanh Hóa, Quảng Trị để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Jin Jun (ngoài cùng bên phải) và 4 đồng phạm đang bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 12/9, một người Trung Quốc đến công an trình báo bạn mình là Wang Xiaoci bị nhóm lạ mặt khống chế rời khỏi Casino Hoiana (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũ) sau khi thua bạc và mắc nợ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng ngay sau đó phát hiện ôtô nghi vấn, lần theo dấu vết đến căn hộ ở khu Hội An D’or - nơi hai nạn nhân đang bị giam giữ. Hàng chục trinh sát đã phối hợp giải cứu các nạn nhân, khống chế các nghi phạm.

Điều tra ban đầu cho thấy, các nạn nhân vay hàng trăm nghìn nhân dân tệ để đánh bạc. Khi không có khả năng trả, họ bị ép viết giấy nợ, đánh đập, khống chế và buộc gọi điện về gia đình bắt chuyển tiền.

Trong đó, ông Wang Xiaoci bị đánh gãy một răng hàm, còn ông Li Yao Zong bị đe dọa sẽ phải chịu mức lãi lên đến 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày nếu không trả nợ đúng hạn.

Ngọc Trường