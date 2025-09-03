Cảnh sát được băng đảng lừa đảo ở Campuchia thả vì có thẻ nghiệp vụ

Trung QuốcMột cảnh sát Hong Kong mất tích nhiều ngày vừa được nhóm lừa đảo ở Campuchia thả cho về do đưa ra thẻ cảnh sát.

Hôm 31/8, đại diện cảnh sát Hong Kong xác nhận viên cảnh sát hiện đã an toàn, vẫn đang ở Campuchia. Nhà chức trách sẽ cử một tổ cảnh sát và cán bộ ngoại giao để hỗ trợ đưa về nhà.

Thông tin ban đầu cho thấy, trước khi mất tích anh này trình bày với cấp trên rằng mẹ bị thương trong tai nạn xe hơi ở đại lục nên cần nghỉ phép để có thời gian chăm sóc bà. Sau khi nhập cảnh vào đất liền qua trạm kiểm soát ở Thâm Quyến vào ngày 22/8, anh ta không trở về Hong Kong để làm việc mà thay vào đó đi đến Campuchia qua Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Nam Trung Quốc. Tại trung tâm lừa đảo tại Campuchia, anh này xuất trình thẻ cảnh sát và được băng lừa đảo thả cho về.

Thoát ra được, ngày 27/8, anh ta gọi điện đến đồn cảnh sát Mã An Sơn cầu cứu.

Đồn này cho hay đã nhận được nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ của một người đàn ông tự nhận là cảnh sát, cung cấp họ tên và số hiệu và trình bày bị lừa sang Campuchia, đang cần sự giúp đỡ.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hong Kong đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Trung Quốc để hỗ trợ và theo dõi cuộc điều tra về việc này.

Thống kê của Cục An ninh cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đã nhận được báo cáo về 29 trường hợp người Hong Kong bị mắc kẹt trong các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á kể từ năm ngoái, không bao gồm trường hợp mới nhất.

Trong số này, 26 người đã trở về Hong Kong an toàn, trong khi hai người cho biết họ không còn cần được giúp đỡ hoặc theo dõi nữa.

Hải Thư (Theo Global Times, SCMP)