Cảnh sát dùng xe chuyên dụng cứu thai phụ bị tai nạn

Đà NẵngĐang tuần tra trên tỉnh lộ, công an phát hiện thai phụ tự gây tai nạn nằm trên đường nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Khoảng 16h30 ngày 6/8, công an xã Hà Nha trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên đường ĐT609, đoạn qua thôn Đông Lâm, đã phát hiện một phụ nữ tự gây tai nạn nên dừng xe kiểm tra.

Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 7, nằm trên đường trong trạng thái hoảng loạn, có dấu hiệu nguy hiểm đến mẹ và thai nhi. Công an xã phối hợp người dân đưa nạn nhân lên xe chuyên dụng của Cảnh sát trật tự để đưa đi cấp cứu.

Công an xã Hà Nha và người dân di chuyển thai phụ từ xe tuần tra sang xe cứu thương. Ảnh: Công an cung cấp

Trên đường đến bệnh viện, công an xã Hà Nha đã liên hệ với Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều xe cứu thương hỗ trợ.

Khi đến thôn Đại Phú, xã Đại Lộc, xe của công an gặp được xe cứu thương. Nạn nhân sau đó được chuyển lên cáng và bàn giao sang xe cấp cứu để tiếp tục đưa đến bệnh viện.

Chiều 7/8, Công an xã Hà Nha cho biết nhờ được sự hỗ trợ kịp thời của công an và Khoa cấp cứu Bệnh viện, sức khỏe của thai phụ tạm thời đã ổn, đang được theo dõi.

Nguyễn Đông