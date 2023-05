Cảnh sát dùng 2 ôtô chặn bắt xe nghi can trộm

Tiền GiangPhát hiện nghi can trộm Võ Hồng Phong đang lái ôtô bỏ chạy, cảnh sát truy đuổi rồi đề nghị xe khách và xe container chặn bắt trên quốc lộ.

Phong, 37 tuổi, quê Kiên Giang bị công an tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản, ngày 27/5.

Chiều hôm qua, Phong lái ôtô 7 chỗ chở một đồng phạm đi trộm xe máy tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ, thì bị cảnh sát phát hiện. Gã đồng phạm chạy bộ tẩu thoát, Phong lái ôtô bỏ chạy, bị cảnh sát truy đuổi.

Cảnh sát dùng xe giường nằm, container chặn bắt ôtô nghi can trộm. Ảnh: Nam An Cảnh sát dùng xe giường nằm, container chặn bắt ôtô nghi can trộm. Ảnh: Nam An

Nhận tin báo của Công an Cần Thơ về việc có nghi can đang lái ôtô bỏ chạy trên quốc lộ 1, Công an Tiền Giang bố trí lực lượng chốt chặn tại đoạn qua xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành. Khi phát hiện ôtô của Phong, cảnh sát ra hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng chức năng truy đuổi thêm hàng chục km. Đến khu vực nút giao ngã tư Đồng Tâm (đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương), cảnh sát giao thông đã yêu cầu các xe máy trên đường tắp vào lề, đề nghị một xe khách và xe container chốt chặn. Phong cho ôtô lao đến, bị hai chiếc xe này ép dừng. Cảnh sát đã khống chế anh ta, thu giữ một khẩu súng ngắn cùng gậy sắt.

Võ Hồng Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Phong khai cùng đồng phạm thuê ôtô đi từ TP HCM về các tỉnh miền Tây để trộm xe. Khi đến Cần Thơ, vụ trộm bị phát hiện, đồng phạm bỏ trốn, anh ta lái xe tẩu thoát.

Nam An